Полные подвалы кипятка: жилые дома на Водстрое в Волгограде уходят под воду из-за равнодушия коммунальщиков





Чрезвычайной называют свою ситуацию жильцы многоквартирного дома №8 на ул. Мелиораторов в поселке Водстрой. Как сообщили ИА "Высота 102" люди, уже пять дней подвал их двухэтажного дома заполнен кипятком под завязку, но управляющей компании, ООО "Концессии теплоснабжения" и другим службам на это все равно. По крайней мере, как уверяют жильцы злополучного дома, на их многочисленные звонки и письма никто не реагирует: воду из подвала до сих пор так никто и не откачал. Разобраться в причинах потопа коммунальщики также не пытаются. В подвале затопило тепловой счетчик стоимостью 140 тысяч рублей, который жильцы покупали сами, чтобы платить не по нормативу, а только за количество потребляемого ресурса. А платят они за тепло немалые суммы.









Дом 1971 года постройки давно не ремонтировался: осыпается отмостка и штукатурка, а в подъезде видна огромная трещина с первого по второй этажи. В квартирах от постоянной сырости гниют полы, появились насекомые - огромные сороконожки и тараканы. По словам жителей, особенно ситуация обострилась чуть больше года назад, когда "Концессии теплоснабжения" перекопали все в округе в поисках течи на теплотрассе. В итоге место порыва оказалось как раз рядом с домом №8. У подъезда сняли бетонную плиту, течь устранили. Однако после этого в подвал дома стала поступать вода. Жильцы уверены, что работники концессий в ходе устранения аварии повредили стену между теплотрассой и домом, не засыпали все должным образом и теперь в пустоты постоянно течет вода.

Представители эксплуатирующей организации, которые отказались представиться съемочной группе "Высоты 102", тем не менее пояснили, что подвал дома №8 и соседних домов на этот раз оказались затопленными, скорее всего, по вине "Концессий теплоснабжения". Эта компания несколько дней назад устраняла порыв на соседней улице и, видимо, вода по лоткам теплотрассы затекла в подвалы жилых домов. Несмотря на это, мастер эксплуатирующей организации сообщила, что уже сегодня воду из подвала дома №8 по ул. Мелиораторов откачают и наконец-то выяснят истинную причину потопа. Отметим, что этот жилой дом, как указано на вывеске, обслуживает ООО "Муниципальная управляющая компания". "Высота 102" будет следить за развитием событий.