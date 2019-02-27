АО «КАУСТИК» остаётся крупнейшим налогоплательщиком в бюджет Волгоградской области

Экономика 27.02.2019 12:27
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27.02.2019 12:27
В рамках реформы налогового ведомства в части администрирования крупнейших налогоплательщиков и во исполнение приказа ФНС РФ от 28.09.2018 № ММВ-7-7/[email protected] АО «КАУСТИК» поставлено на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонную инспекцию ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 10, которая территориально находится в городе Екатеринбурге. По месту своего расположения АО «КАУСТИК» продолжает состоять на учёте в Межрайонной инспекции Федеральной службы № 11 по Волгоградской области, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Закрепление АО «КАУСТИК» за Межрайонной инспекцией ФНС России № 10 обусловлено отраслевым признаком предприятия и направлено на повышение эффективности администрирования крупнейших налогоплательщиков страны. При этом АО «КАУСТИК» продолжает в полном объёме перечислять налоговые и иные обязательные платежи в бюджеты всех уровней. В частности, в региональный консолидированный бюджет по-прежнему поступают платежи по НДФЛ, земельному налогу, налогу на имущество, транспортному налогу, часть налога на прибыль и иные, предусмотренные НК РФ, налоги и социальные отчисления (в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования).
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