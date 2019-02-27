МегаФон и Mastercard представляют мобильный финансовый маркетплейс





МегаФон и Mastercard объединяют усилия, чтобы сделать финансовые сервисы еще более доступными, удобными и нативными для пользователей смартфонов. Партнеры подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мобильных финансовых услуг для абонентов и представили в рамках форума Mobile World Congress в Барселоне 26 февраля 2019 года услугу «Кредит на счет телефона», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.

Безопасность платежей в данной разработке обеспечена технологией токенизации Mastercard.

Оплата товаров и услуг со смартфона становится все более популярной. Эксперты относят Россию к числу стран-лидеров по проникновению бесконтактных платежей и платежей смартфонами. Уже сегодня более 15 млн абонентов МегаФона осуществляют покупки со счета смартфона, а более 2 млн абонентов являются пользователями сервиса «МегаФон Банк», в котором счет мобильного телефона является счетом платежной карты Mastercard. «Кредит на счет телефона» – это мобильный финансовый маркетплейс в смартфоне, фактически – новый этап в развитии мобильного банкинга.

Благодаря инновационному сервису абоненты МегаФона, держатели виртуальных и пластиковых карт Mastercard «МегаФон Банка»*, первыми в России получат доступ к банковским предложениям от крупнейших финансовых организаций страны и возможность в несколько кликов в привычном мобильном приложении оформить удобный кредитный продукт в режиме онлайн и практически моментально получить деньги на счет мобильного телефона и оплачивать покупки. Больше нет необходимости посещать офисы банка, теперь удобные финансовые сервисы доступны с экрана смартфона.

Воспользоваться услугой можно в приложении «МегаФон Банк» в специальном разделе «Кредитные продукты». На основе анализа потребностей клиента будет формироваться индивидуальное предложение по кредиту. Деньги будут зачислены прямо на счет мобильного телефона абонента, и далее ими можно будет расплачиваться везде с помощью цифровой карты-токена Mastercard, привязав ее к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

Оформить цифровую банковскую карту Mastercard в приложении «МегаФон Банк» можно также в несколько кликов, превратив счет мобильного телефона в банковский счет, со всеми его преимуществами: процент на остаток, кэшбэк и др. При желании и необходимости клиент всегда сможет оформить и традиционную пластиковую банковскую карту в любом салоне МегаФона за 5 минут.

В рамках тестирования первые клиенты финансового маркетплейса МегаФона уже получили персональные кредитные предложения в приложении «МегаФон Банк». Кредитные программы предлагаются абонентам персонально и сформированы на основе анализа потребностей при помощи Big Data. Сейчас заключены соглашения по предоставлению кредитных продуктов абонентам МегаФона с «Райффайзенбанк», «Ак Барс Банк» и Газпромбанк. до конца года число финансовых организаций-партнеров проекта увеличится до 10. Для всех абонентов МегаФона услуга финансового маркетплейса станет доступна до конца 2019 года.

«МегаФон — оператор новых цифровых возможностей, предоставляющий клиентам лучшие сервисы на стыке классического банкинга и инноваций телекома. Мы продолжаем развивать линейку финансовых услуг, позволяющую нашим абонентам наиболее эффективно и выгодно использовать смартфон в качестве платежного инструмента, – отмечает директор по новым бизнесам и партнерствам МегаФона Ян Кухальский. – Оплата покупок со счета мобильного телефона и денежные переводы уже стали привычными атрибутами современного абонента МегаФона. Сегодня мы рады в партнерстве с Mastercard и первыми среди мобильных операторов страны представить нашим абонентам уникальную возможность быстрого получения выгодных кредитных продуктов на счёт телефона от ведущих финансовых организаций».

«Технологии Mastercard помогают мобильным операторам выстраивать долгосрочную стратегию по развитию своих мобильных финансовых сервисов и создавать инновационные, безопасные и актуальные предложения для многомиллионной аудитории России. Наше многолетнее сотрудничество с МегаФоном – хороший пример взаимодействия банковских и телекоммуникационных технологий. Начав с «обычной» пластиковой карты в 2016 году, мы запустили виртуальную предоплаченную карту с токенизацией в 2018 году, и уже сейчас дополняем её кредитными возможностями. Таким образом россиянам становятся еще более доступны современные финансовые сервисы и технологии, с которыми просто, удобно и безопасно решать повседневные задачи, обеспечивать финансовую стабильность и управлять личными или семейным бюджетом», – комментирует директор по развитию бизнеса Mastercard в России Дмитрий Тартышев.



