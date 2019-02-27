Все выше и выше: у жителей Волгоградской области увеличились доходы





Денежные доходы в расчете на душу населения по Волгоградской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам, выделенной из федерального бюджета в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей, увеличились на 3%. Без учета этой выплаты они выросли на 3,6%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат. Ранее в ведомстве подсчитали, что среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций Волгоградской области за 2018 год составила 30350 рублей и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 8,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась по отношению к 2017 году на 5,7%, утверждают в Волгоградстате.



