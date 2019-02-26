В Волгограде активисты обменивали апельсины на сигареты

Общество 26.02.2019 12:59
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26.02.2019 12:59
В Волгограде молодая супружеская пара решила необычным способом привлечь молодежь к здоровому образу жизни.Как сообщил ИА «СоцИнформБюро» Алексей Орешкин, вместе с супругой Татьяной, купив в магазине апельсины, отправился в центр города, где напротив друг друга располагаются два университета — политехнический и педагогический. Ребята подходили к студентам, вышедшим на перекур, и предлагали им обменять сигареты на пакет апельсинов.
Большинство молодых волгоградцев, к которым подходили ребята, позитивно восприняли такую инициативу и даже благодарили за проявленное участие. Кто-то просто проходил мимо, не понимая, что вообще происходит.
"Самое классное, что удивило, — молодежь действительно живая и идет на контакт. Ну зачем курить, это уже немодно! Давайте будем все здоровые, дышать свежим, чистым воздухом, испытывать настоящий вкус еды, апельсинов", — резюмировал Алексей.
Все обмененные на апельсины сигареты ребята сожгли.
Фото сайта Социнформбюро.
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