В Волгограде активисты обменивали апельсины на сигареты





В Волгограде молодая супружеская пара решила необычным способом привлечь молодежь к здоровому образу жизни.Как сообщил ИА «СоцИнформБюро» Алексей Орешкин, вместе с супругой Татьяной, купив в магазине апельсины, отправился в центр города, где напротив друг друга располагаются два университета — политехнический и педагогический. Ребята подходили к студентам, вышедшим на перекур, и предлагали им обменять сигареты на пакет апельсинов.

Большинство молодых волгоградцев, к которым подходили ребята, позитивно восприняли такую инициативу и даже благодарили за проявленное участие. Кто-то просто проходил мимо, не понимая, что вообще происходит.

"Самое классное, что удивило, — молодежь действительно живая и идет на контакт. Ну зачем курить, это уже немодно! Давайте будем все здоровые, дышать свежим, чистым воздухом, испытывать настоящий вкус еды, апельсинов", — резюмировал Алексей.

Все обмененные на апельсины сигареты ребята сожгли.

Фото сайта Социнформбюро.