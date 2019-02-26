Сбербанк поможет накопить «Будущий капитал»





Сбербанк развивает линейку продуктов накопительного страхования жизни и выводит на рынок новую программу — «Будущий капитал». Этот продукт позволит в комфортном режиме накопить на любые финансовые цели и одновременно обеспечит страховой защитой на случай невозможности самостоятельно продолжать накопления.

Наталья Алымова, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием»:

«Осенью мы предложили нашим клиентам детский продукт накопительного страхования жизни "Билет в будущее", с помощью которого можно накопить на обучение ребенка в вузе. Первые несколько месяцев работы с продуктом показали не только высокий спрос на него, но и выявили потребность клиентов Сбербанка в аналогичных продуктах, позволяющих накопить на любые финансовые цели, будь то крупные покупки, передача капитала или выход на пенсию. Все эти потребности помогает удовлетворить наш новый продукт».

Программа «Будущий капитал», разработанная компанией «Сбербанк страхование жизни», позволяет накопить сумму от 250 тыс. до 1 млн рублей. Срок накоплений — от 5 до 20 лет. Взносы можно вносить единовременно или в рассрочку — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Минимальный взнос — 2000 в месяц.

Важная особенность программы заключается в том, что в случае наступления у клиента неблагоприятных обстоятельств (инвалидность 1–2-й группы), регулярные взносы до окончания срока накоплений продолжит делать страховая компания. В случае ухода застрахованного из жизни до окончания срока страхования его выгодоприобретатели получат запланированную сумму полностью (с учетом дополнительного инвестиционного дохода).

Дополнительный сервис, встроенный в программу, — дистанционные медицинские консультации. Клиентам круглосуточно доступно неограниченное количество консультаций врача-терапевта, а четыре раза в год можно получить консультации врачей узкой специализации по направлению врача-терапевта.

Ежегодно, имея договор по программе «Будущий капитал», можно получить налоговый вычет в размере до 13% от суммы взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). Дополнительный сервис для клиентов — налоговый консультант, который заполнит для клиента декларацию З-НДФЛ и поможет вернуть часть уплаченного налога.

Продажи продукта «Будущий капитал» стартовали во всех отделениях Сбербанка.





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ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка. Специализируется на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Лидер российского рынка страхования жизни и вторая крупнейшая компания общего страхования России. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.