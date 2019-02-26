В Волгограде ради спасения внука пенсионер отдал мошеннику почти 200 тысяч рублей





190 тысяч рублей передал курьеру 88-летний житель Кировского района Волгограда, после того, как поговорил по телефону с лже-полицейским, сообщает ИА «Высота 102». По информации УМВД России по Волгограду, неизвестный позвонил пенсионеру на стационарный телефон, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что внук пожилого человека совершил преступление и за денежное вознаграждение его могут освободить от уголовной ответственности. Доверчивый пенсионер незамедлительно передал все свои сбережения подъехавшему к нему курьеру. Через некоторое время пожилой мужчина перезвонил родственнику и понял, что стал жертвой телефонного мошенника.

Сейчас полиция разыскивает мошенника. Его приметы: мужчина славянской внешности, на вид 40 – 45 лет, 160 см., плотного телосложения, одет в темную одежду.



