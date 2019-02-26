Происшествия

В Волгограде ради спасения внука пенсионер отдал мошеннику почти 200 тысяч рублей

Происшествия 26.02.2019 12:11
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26.02.2019 12:11


190 тысяч рублей передал курьеру  88-летний житель Кировского района Волгограда, после того,  как поговорил по телефону с лже-полицейским, сообщает ИА «Высота 102». По информации УМВД России по Волгограду, неизвестный позвонил пенсионеру на стационарный телефон, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что внук пожилого человека совершил преступление и за денежное вознаграждение его могут освободить от уголовной ответственности. Доверчивый пенсионер незамедлительно передал все свои сбережения подъехавшему к нему курьеру. Через некоторое время пожилой мужчина перезвонил родственнику и понял, что стал жертвой телефонного мошенника.
Сейчас полиция разыскивает мошенника. Его приметы: мужчина славянской внешности, на вид 40 – 45 лет, 160 см., плотного телосложения, одет в темную одежду.
         

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