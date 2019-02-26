Митрополит Феодор стал членом общественной палаты Волгоградской области

Общество 26.02.2019 12:49
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26.02.2019 12:49
Сегодня новым членом общественной палаты Волгоградской области стал митрополит Феодор. Как сообщает ИА «Высота 102», за такое решение сегодня проголосовали 27 депутатов областной думы. Его кандидатуру законодателям предложила Волгоградская епархия. Замещение вакантного места в общественной палате произошло в связи с досрочным сложением полномочий бывшего епископа Городищенского Андрея Игумнова. Митрополит Феодор поблагодарил парламентариев за оказанное доверие и высокую честь. По его словам, "мы утратили культуру общественной активности", и миссия общественной палаты - продвигать идеи исторической памяти и укреплять гражданское общество.
Главой Волгоградской митрополии 45-летний Феодор стал в начале января 2019 года. В течение трех последних лет он управлял Переславской и Угличской епархией. Накануне Нового года прежний митрополит Герман ушел на покой в возрасте 81 года.
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