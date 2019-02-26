Происшествия

В Волгограде сбежавшего из дома подростка нашли

Происшествия 26.02.2019 08:45
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26.02.2019 08:45


Полицейские нашли 11-летнего Артема, который пропал из дома в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, подростка обнаружили живым и невредимым в Дзержинском районе. По предварительной информации, противоправных действий против мальчика совершено не было. В настоящее время он находится в больнице, где его обследуют. Полицейские выясняют, где Артём находился все это время. Известно, что из дома он сбегает уже не первый раз. О его пропаже в полицию сообщила мать. Подросток не появился дома 23 февраля, а она сообщила об его исчезновении только на следующий день.

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