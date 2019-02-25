Что такое «Зеленая книга»? И почему она получила «Оскар»





Сегодня утром, 25 февраля, в Лос-Анжелесе вручили «Оскар» в 91-й раз. В этом году все пошло не по стандартному сценарию: не было ведущего, а на звание лучшего фильма впервые в истории претендовал блокбастер – «Черная Пантера».

В Сети злобно шутили – в 2019 году «Оскар» берет «Черная Пантера», а в 2020 «Отряд Самоубийц 2» статуэтку в Берлине. Но революции не произошло - лучшим фильмом стала «Зеленая Книга». Забегая в сторону, фильм так же получил награду за «Лучший оригинальный сценарий».

Фильм очень противоречивый: во-первых, его режиссёр Питер Фарелли, с детства знакомый нам по фильму «Тупой и еще тупее». Да, это та самая комедия, где молодой Джим Керри проявил всё свое мастерство комика в паре с ДжеффомДениэлсом. Во-вторых, фильм вроде бы как разноплановый – жанр описан как «драма, комедия, биография». С первым и третьим точно не поспоришь, а во со вторым – едва ли. Почему? Тогда стоит обратиться к сюжету: знаменитый темнокожий американский пианист Дон Ширли отправляется в турне по Югу США в сопровождении водителя-вышибалы Тони Валлелонга (уже смешно, не правда ли?). Тони – итальянец из Бронкса, работавший в ночном клубе, но оставшийся без работы. Он не очень любит общество «баклажанов» (именно так он называет афроамериканцев в фильме), но деньги решают. Ширли – звезда Корнеги-Холла, пианист-виртуоз. Времена, в которые происходит турне, расцвет расовой сегрегации. Как быть небелому музыканту в дороге? Использовать справочник, с помощью которого можно подыскать ночлег, заведения общепита и заправочные станции для темнокожих (кажется дикостью!). В честь справочника – книжки в зеленой обложке – и назван фильм. Эта «зеленая книга» стала своего рода самоучителем по выживанию для таких как Ширли в 60-е.

Из сюжета понятно, что два противоположных друг другу героя не вернутся из путешествия теми же людьми: каждый из них станет мудрее и научится друг у друга смотреть на мир другими глазами. Этой дружбы точно не было, если бы не обстоятельства турне, а значит жизнь всё-таки мудрее законов Джима Кроу.

В этом фильме каждый может найти свою историю, достойную «Оскара»: и про проблему «черных и белых», и про узкий ум и светлые традиции Тони, и про отсутствие знаний о жизни обычных людей и гениальность джазового пианиста Дона. Одним словом, жюри кинопремии сделало свой выбор. И они точно знают, чем закончился фильм.

Так уж совпало, что в то же день, когда «Книга» получила «Оскра», состоялся и цифровой релиз фильма. Если вы не успели в кино, можете посмотреть ее прямо сейчас на МегаФон. ТВ.







