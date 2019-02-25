Культура

Что такое «Зеленая книга»? И почему она получила «Оскар»

Культура 25.02.2019 17:15
794 0
25.02.2019 17:15


Сегодня утром, 25 февраля, в Лос-Анжелесе вручили «Оскар» в 91-й раз. В этом году все пошло не по стандартному сценарию: не было ведущего, а на звание лучшего фильма впервые в истории претендовал блокбастер – «Черная Пантера». 
В Сети злобно шутили – в 2019 году «Оскар» берет «Черная Пантера», а в 2020 «Отряд Самоубийц 2» статуэтку в Берлине. Но революции не произошло - лучшим фильмом стала «Зеленая Книга». Забегая в сторону, фильм так же получил награду за «Лучший оригинальный сценарий». 
Фильм очень противоречивый: во-первых, его режиссёр Питер Фарелли, с детства знакомый нам по фильму «Тупой и еще тупее». Да, это та самая комедия, где молодой Джим Керри проявил всё свое мастерство комика в паре с ДжеффомДениэлсом. Во-вторых, фильм вроде бы как разноплановый – жанр описан как «драма, комедия, биография». С первым и третьим точно не поспоришь, а во со вторым – едва ли. Почему? Тогда стоит обратиться к сюжету: знаменитый темнокожий американский пианист Дон Ширли отправляется в турне по Югу США в сопровождении водителя-вышибалы Тони Валлелонга (уже смешно, не правда ли?). Тони – итальянец из Бронкса, работавший в ночном клубе, но оставшийся без работы. Он не очень любит общество «баклажанов» (именно так он называет афроамериканцев в фильме), но деньги решают. Ширли – звезда Корнеги-Холла, пианист-виртуоз. Времена, в которые происходит турне, расцвет расовой сегрегации. Как быть небелому музыканту в дороге? Использовать справочник, с помощью которого можно подыскать ночлег, заведения общепита и заправочные станции для темнокожих (кажется дикостью!). В честь справочника – книжки в зеленой обложке – и назван фильм. Эта «зеленая книга» стала своего рода самоучителем по выживанию для таких как Ширли в 60-е.
Из сюжета понятно, что два противоположных друг другу героя не вернутся из путешествия теми же людьми: каждый из них станет мудрее и научится друг у друга смотреть на мир другими глазами. Этой дружбы точно не было, если бы не обстоятельства турне, а значит жизнь всё-таки мудрее законов Джима Кроу. 
В этом фильме каждый может найти свою историю, достойную «Оскара»: и про проблему «черных и белых», и про узкий ум и светлые традиции Тони, и про отсутствие знаний о жизни обычных людей и гениальность джазового пианиста Дона. Одним словом, жюри кинопремии сделало свой выбор. И они точно знают, чем закончился фильм. 
Так уж совпало, что в то же день, когда «Книга» получила «Оскра», состоялся и цифровой релиз фильма. Если вы не успели в кино, можете посмотреть ее прямо сейчас на МегаФон. ТВ.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Губернатор Волгоградской области не один пришел на знаменитый спектакль о любви
11.02.2019 21:36
7351 0
Перерожденные в авто швейные машинки представлены на выставке в Волгограде
06.02.2019 14:41
4616 7
Центральный концертный зал Волгограда ждет большой ремонт
12.02.2019 08:44
8467 14
Культура
20.02.2019 14:02
Культура 20.02.2019 14:02
4909 5 Обсудить

0
Далее
Культура
12.02.2019 08:44
Культура 12.02.2019 08:44
8467 14 Обсудить

0
Далее
Культура
11.02.2019 21:36
Культура 11.02.2019 21:36
7351 0 Обсудить

0
Далее
Культура
06.02.2019 14:41
Культура 06.02.2019 14:41
4616 7 Обсудить

0
Далее
Культура
24.01.2019 04:09
Культура 24.01.2019 04:09
12015 0 Обсудить

0
Далее
Культура
14.01.2019 10:03
Культура 14.01.2019 10:03
7015 0 Обсудить

0
Далее
Культура
21.12.2018 16:45
Культура 21.12.2018 16:45
18222 1 Обсудить

0
Далее
Культура
18.12.2018 16:07
Культура 18.12.2018 16:07
3816 0 Обсудить

0
Далее
Культура
15.12.2018 13:29
Культура 15.12.2018 13:29
2897 0 Обсудить

0
Далее
Культура
14.12.2018 11:49
Культура 14.12.2018 11:49
1962 1 Обсудить

0
Далее
Культура
08.12.2018 10:26
Культура 08.12.2018 10:26
7136 0 Обсудить

0
Далее
Культура
03.12.2018 12:34
Культура 03.12.2018 12:34
5182 0 Обсудить

0
Далее
Культура
02.12.2018 12:32
Культура 02.12.2018 12:32
3513 0 Обсудить

0
Далее
Культура
27.11.2018 22:31
Культура 27.11.2018 22:31
9141 0 Обсудить

0
Далее
Культура
22.11.2018 10:19
Культура 22.11.2018 10:19
11698 24 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде после ремонта за 4,5 миллиона снова одели в леса памятник на «острове Людникова» Смотреть фотографииCмотреть видео
19:43
В Волгограде пропал 11-летний школьникСмотреть фотографии
17:52
Волгоградского губернатора не уговорили перенести срок сдачи моста через АхтубуСмотреть фотографии
17:15
Что такое «Зеленая книга»? И почему она получила «Оскар»Смотреть фотографии
17:09
В Волгограде троим членам "топливной банды" смягчили наказаниеСмотреть фотографии
17:09
В Волгоградской области ликвидируют последствия аварии на ТЭЦСмотреть фотографии
17:02
Волгоградец взыскал с мэрии ущерб за разрушенный при ремонте улицы Ангарской гаражСмотреть фотографии
17:00
Губернатор Волгоградской области озадачил чиновников по итогам Послания президента России Смотреть фотографии
15:51
В Волгоградской области стали «сыпаться» дома для переселенцев из аварийного жильяСмотреть фотографии
15:38
В Волгограде курьер получил солидный срок за попытку сбыта 100 доз наркотикаСмотреть фотографии
15:38
В Волгоград пришла эпидемия простудыСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде мошенники неизменно находят жертв среди доверчивых жителейСмотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области вновь развернулись судебные «бои» стратегического назначения за аэродромСмотреть фотографии
12:42
Жителя Волгоградской области избавили от «клейма» наркоторговцаСмотреть фотографии
12:20
Забирали деньги у пенсионеров: в Волжском задержаны пособники мошенников Смотреть фотографии
12:13
В Волгограде расследуют дело о мошенничестве с федеральными деньгами при ремонте «Ролика»Смотреть фотографии
10:19
Дом офицеров в Волгограде суд закрыл на неопределенное времяСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области на московской трассе погиб дальнобойщикСмотреть фотографии
10:08
Под Волгоградом уборочная машина свалилась в балку из-за наледи на дорогеСмотреть фотографии
08:13
Приостановление газоснабжения только на законных основаниях
05:26
Отстаем от соседей: в Волгоградской области стали меньше строить и больше естьСмотреть фотографии
19:29
«И вам не хворать»: в здравоохранении Волгоградской области назрели перемены Смотреть фотографииCмотреть видео
16:20
Главный финансист Волгоградской облдумы оказался в оппозиции партии властиСмотреть фотографии
15:25
В Волгоградской области работу завода приостанавливают из-за нарушенийСмотреть фотографии
14:35
«Джихад-мобиль» и копии АК-74: в Волгограде ждут эшелон с военными трофеями из СирииСмотреть фотографии
14:06
Жители Волгоградской области отдали больше миллиарда рублей за нарушение ПДДСмотреть фотографии
12:14
Волгоградцы требуют от мусорного регоператора цивилизованного подхода к сбору ТКОСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области «полиэтиленовые города» поддерживают плохую репутациюСмотреть фотографии
10:54
Через 6 лет волгоградские чиновники обещают привести в достойный вид 50% региональных дорогСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде женщина чуть не лишилась ноги из-за невнимательного водителяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 