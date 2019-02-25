В Волгограде троим членам "топливной банды" смягчили наказание





Троим осужденным в Волгоградской области за хищение в крупном размере дизельного топлива в составе организованной группы у ОАО "РЖД" на сумму свыше 14 миллионов рублей удалось смягчить наказание, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда.

Двое расхитителей дизтоплива по фамилии Майоровы и их сообщник Подболотов вместо 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно получили гораздо меньшие сроки. Подболотову снизили срок на год, а Майоровым на полгода и восемь месяцев соответственно.

Отметим, что семеро членов так называемый "топливной банды" выслушали приговор в январе 2018 года. Установлено, что во главе этой преступной группы, в которую в общей сложности входило 11 человек, стояли три депутата представительного органа одного из сельских поселений Городищенского района, но дело в отношении них было выделено в отдельное производство

По версии следствия, с апреля по октябрь 2016 года группа, возглавляемая народными избранниками, похитила у ОАО "РЖД" более 480 тонн топлива. Злоумышленники сливали дизельное топливо из баков локомотивов. При этом они действовали с соблюдением всех мер предосторожности: перед началом каждой "операции" осматривали местность через тепловизоры (их изъяли во время обысков). Машинисты и их помощники, работавшие в одном из депо Волгограда, завышая в маршрутных листах расход горючего, копили топливо.

Далее в дело вступала группа, отвечающая за продажу дизтоплива. По данным информагентства, солярку продавали через сеть автозаправок, принадлежащую одному из обвиняемых. Ущерб, нанесенный компании, превышает 14 миллионов рублей.

Обезвредить преступное сообщество удалось благодаря совместной работе сотрудников областного ГУ МВД и регионального управления ФСБ России. Расследование уголовного дела производилось СУ СК России по области.



