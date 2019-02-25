Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде после ремонта за 4,5 миллиона снова одели в леса памятник на «острове Людникова»

Аналитика 25.02.2019 20:02
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25.02.2019 20:02



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: чиновники корректируют планы по итогам послания Путина, в эпицентре сезонной эпидемии оказались взрослые, «опасный» Дом офицеров закрыли, «Ролик» снова  в лесах и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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