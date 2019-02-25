«Высота 102»ТВ: В Волгограде после ремонта за 4,5 миллиона снова одели в леса памятник на «острове Людникова»
Аналитика 25.02.2019 20:02
18908 3
25.02.2019 20:02
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: чиновники корректируют планы по итогам послания Путина, в эпицентре сезонной эпидемии оказались взрослые, «опасный» Дом офицеров закрыли, «Ролик» снова в лесах и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 20:02
43627 1
17.02.2019 16:59
44701 17
«И вам не хворать»: в здравоохранении Волгоградской области назрели перемены24.02.2019 19:29
«Высота 102»ТВ: У судей Волгоградской области все больше и больше работы22.02.2019 20:03
Волгоградстат назвал размер средней зарплаты в Волгоградской области22.02.2019 14:47
«Высота 102»ТВ: В Волгограде коррупционный скандал на федеральном предприятии завершился первой посадкой21.02.2019 20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде власть и рядовые граждане осмысливают послание Путина20.02.2019 20:12
В Волгоградской области около 150 тысяч пенсионеров вынуждены работать20.02.2019 08:34
«Высота 102»ТВ: В Волгоградскую область идут большие деньги на обводнение поймы19.02.2019 20:02
В Волгоградской области выросли цены на жилье в новостройках19.02.2019 13:35
В Волгоградской области прибавили в цене «народные» продукты19.02.2019 12:33
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области гонконгский грипп вышел вперед18.02.2019 20:05
Предвестники весны: «убитые» дороги Волгограда напомнили о себе17.02.2019 16:59
В Волгоградской области не решают проблему с долгами по зарплате17.02.2019 11:12
«Высота 102»ТВ: На форуме в Сочи инвесторов призвали подумать о мечтах жителей Волгограда15.02.2019 20:13
«Высота 102»ТВ: В Волгограде дорожники первыми почувствовали приближение весны14.02.2019 20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде большое счастье горожан хотят сложить из мелочей13.02.2019 20:02
Реклама