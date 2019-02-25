Общество 25.02.2019 17:02
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25.02.2019 17:02
Потерю гаража при реконструкции улицы Ангарской житель Волгограда оценил почти в 86 тысяч рублей и суд с этой суммой согласился. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчина выставил "счет" администрации Волгограда, его требование было удовлетворено Центральным районным судом в сентябре 2018 года. Однако мэрия не согласилась с решением и обжаловала его. Представители администрации настаивали на том, что причинно-следственной связи между реконструкцией дороги и разрушением гаража волгоградца нет. Но пострадавшему удалось доказать, что он лишился гаражного бокса именно в результате работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Ангарская.
По материалам дела, в сентябре 2017 года был заключен муниципальный контракт по реконструкции улицы Ангарской в границах от улицы им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда. Работы проводило ОО "СУ "Транспромстрой", действующее, как указано в постановлении, от имени муниципального образования. Выяснилось, что ранее гаражный бокс истца входил в группу гаражных боксов, смежных между собою. В ходе проводимого администрацией процесса изъятия объектов недвижимости данная группа гаражных боксов была разделена, часть гаражных боксов из данной группы изъята и демонтирована. Гараж истца изъят не был, но после начала проводимых работ по реконструкции автомобильной дороги по ул.Ангарская на нем появились многочисленные трещины. Судебная экспертиза зафиксировала повреждения несущих и ограждающих конструкций, а именно фундамента, стен, покрытия, полов.
Апелляционная инстанция пришла к выводу, что материалами дела с достоверностью подтверждены размер ущерба и вина "причинителя вреда" – администрации Волгограда, которой не было должным образом организованы работы по реконструкции автомобильной дороги и по изъятию находящихся в границах ее строительства (реконструкции) объектов недвижимости, что и привело в результате к причинению истцу убытков.
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