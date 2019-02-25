Общество

В Волгоградской области стали «сыпаться» дома для переселенцев из аварийного жилья

Общество 25.02.2019 15:51
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25.02.2019 15:51


Сразу шесть домов, построенных по программе переселения жителей аварийных домов, попали в «черный список» фонда ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на реестр обращений, жалобы на плохое качество жилья поступили от жителей домов №№5а и 3а по ул. Стадионной в Краснослободске и от жителей домов №№51а, 55а, 57а и 30 в микрорайоне №1 в рабочем поселке Средняя Ахтуба. 
Напомним, в Краснослободске дома для обитателей аварийного жилья были сданы осенью 2017 года. При этом после торжественного «новоселья» люди вернулись в свои трущобы в ожидании, когда строители доведут новые дома до ума и укрепят их после ЧП в Калаче-на-Дону с рухнувшим балконом. 
Жители домов, построенных в Средней Ахтубе, несколько лет назад жаловались на плесень и сырость в квартирах, которые, как показала экспертиза, появились из-за неправильной вентиляции. 
Напомним, в начале этого года бывший замглавы администрации Средней Ахтубы Василий Соколов был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере почти 8 миллиона рублей за взятку кирпичом. Экс-чиновник получил от строителей домов в рамках переселения из аварийного жилья стройматериалы на сумму 260 тысяч рублей, за это он подписал акты приема работ. При этом жители, которые заехали в "новые" дома, долгое время потом добивались устранения дефектов. 

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