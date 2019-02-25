В Волгоградской области стали «сыпаться» дома для переселенцев из аварийного жилья

Общество 25.02.2019 15:51
6333 7
25.02.2019 15:51
Сразу шесть домов, построенных по программе переселения жителей аварийных домов, попали в «черный список» фонда ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на реестр обращений, жалобы на плохое качество жилья поступили от жителей домов №№5а и 3а по ул. Стадионной в Краснослободске и от жителей домов №№51а, 55а, 57а и 30 в микрорайоне №1 в рабочем поселке Средняя Ахтуба.
Напомним, в Краснослободске дома для обитателей аварийного жилья были сданы осенью 2017 года. При этом после торжественного «новоселья» люди вернулись в свои трущобы в ожидании, когда строители доведут новые дома до ума и укрепят их после ЧП в Калаче-на-Дону с рухнувшим балконом.
Жители домов, построенных в Средней Ахтубе, несколько лет назад жаловались на плесень и сырость в квартирах, которые, как показала экспертиза, появились из-за неправильной вентиляции.
Напомним, в начале этого года бывший замглавы администрации Средней Ахтубы Василий Соколов был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере почти 8 миллиона рублей за взятку кирпичом. Экс-чиновник получил от строителей домов в рамках переселения из аварийного жилья стройматериалы на сумму 260 тысяч рублей, за это он подписал акты приема работ. При этом жители, которые заехали в "новые" дома, долгое время потом добивались устранения дефектов.
Реклама
Популярное по теме
16.02.2019 09:39
30350 9
26.01.2019 13:37
27185 0
31.01.2019 13:57
21288 24
Волгоградец взыскал с мэрии ущерб за разрушенный при ремонте улицы Ангарской гараж25.02.2019 17:02
В Волгограде курьер получил солидный срок за попытку сбыта 100 доз наркотика25.02.2019 15:38
Дом офицеров в Волгограде суд закрыл на неопределенное время25.02.2019 10:19
«Джихад-мобиль» и копии АК-74: в Волгограде ждут эшелон с военными трофеями из Сирии24.02.2019 14:35
Жители Волгоградской области отдали больше миллиарда рублей за нарушение ПДД24.02.2019 14:06
Волгоградцы требуют от мусорного регоператора цивилизованного подхода к сбору ТКО24.02.2019 12:14
В Волгоградской области «полиэтиленовые города» поддерживают плохую репутацию24.02.2019 11:49
Через 6 лет волгоградские чиновники обещают привести в достойный вид 50% региональных дорог24.02.2019 10:54
Ремонтом дороги через Волжскую ГЭС займется исследователь «танцующего моста»24.02.2019 08:04
В Волгограде прогремел салют в честь Дня защитника Отечества23.02.2019 21:06
Жителям Волгограда передали привет из космоса23.02.2019 15:51
В Волгограде зоны охраны установили для здания колледжа, которое готовят для суда23.02.2019 12:20
С 23 февраля!: Волгоградская область отмечает День защитника Отечества23.02.2019 08:31
Дома города-юбиляра в Волгоградской области проходят процедуры «омоложения»22.02.2019 17:00
В Волгоградской области в танковом биатлоне сразятся более 20 экипажей22.02.2019 15:44
Реклама