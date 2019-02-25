Политика 25.02.2019 17:00
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25.02.2019 17:00
Ряд поручений по итогам ежегодного Послания президента России дал сегодня подчиненным губернатор Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», итоги обращения главы государства федеральному собранию обсудили сегодня на заседании администрации региона.
Андрей Бочаров отметил, что необходимо дополнительно проанализировать планы по реализации приоритетных проектов развития области на ближайшие пять лет через призму Послания Владимира Путина и при необходимости внести коррективы. Губернатор подчеркнул, что многие предложения администрации региона, озвученные ранее, были поддержаны лидером страны и правительством, нашли отображение в государственных программах.
Отметил глава региона особую важность обозначенных Владимиром Путиным задач по улучшению благосостояния граждан. Бочаров поручил подчиненным в течение недели представить дополнительные предложения по совершенствованию и расширению действующих в регионе мер социальной поддержки населения. Этот вопрос, по мнению губернатора, нужно обсудить с общественностью и депутатами. До конца марта, как заявил руководитель области, следует проанализировать востребованность новых видов оказания помощи нуждающимся гражданам, которые введены с 1 января 2019 года.
По направлению «Здравоохранение» Андрей Бочаров заявил, что необходимо разработать план модернизации и переоснащения детских больниц и поликлиник, родильных домов и перинатальных центров. Кроме того, глава региона заявил о начале подготовки проектно-сметной документации по строительству современной детской многопрофильной больницы. 27 февраля, по поручению губернатора, на базе Волгоградского областного онкологического диспансера состоится первое рабочее совещание по теме «Борьба с онкозаболеваниями». Напомним, в рамках профильного национального проекта в ближайшие годы на развитие онкологической службы региона будут направлены многомиллионные дотации из федерального бюджета.
Далее глава региона распорядился продолжить благоустройство территорий муниципальных образований, начатое еще в 2014 году. Среди поставленных задач – реализация поэтапной программы освещения населенных пунктов с обязательным включением в нее всех районов и городских округов региона. Основные этапы по обновлению Центральной набережной Волгограда, как заявил Андрей Бочаров, должны быть завершены в течение ближайших трех лет.
Обозначил глава региона и экологические проблемы, которые предстоит решать региональным и местным властям в ближайшие годы. К примеру, это второй этап ликвидации свалки в Урюпинске, а также расчистка от мусора территорий Среднеахтубинского, Дубовского и Камышинского районов. Кроме того, продолжится работа по разработке проектов ликвидации несанкционированных мест складирования отходов в Михайловке, Городищенском и Светлоярском районах. Далее губернатор прошелся по остальным приоритетным проектам в регионе и дал поручения профильным ведомствам.
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