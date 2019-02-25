Под Волгоградом уборочная машина свалилась в балку из-за наледи на дороге

Происшествия 25.02.2019 10:08
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25.02.2019 10:08
Накануне в рабочем поселке Городище перевернулся автомобиль «Исузу». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, коммунальная машина из-за наледи на дороги на ул. Рабоче-Крестьянская съехала в кювет. В результате ДТП водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение.
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