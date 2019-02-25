Экономика
Главное

Приостановление газоснабжения только на законных основаниях

Экономика 25.02.2019 08:13
1538 0
25.02.2019 08:13

В связи с участившимися обращениями потребителей природного газа по поводу приостановки газоснабжения в жилых домах из-за нарушений правил использования газа в быту ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» разъясняют следующее, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отдел общественных связей компаний.
Одной из самых частых причин подобных отключений являются нарушения в работе дымвентканалов (дома по ул. Шумилова, Кузнецова и др.). Данные отключения производятся на основании писем управляющих компаний с приложением актов о непригодности дымовых и вентиляционных каналов для предотвращения ЧП, связанных с угарным газом.
Необходимо отметить, что отравление угарным газом происходит при нарушении естественной тяги или ее полном прекращении. Отравление наступает незаметно, так как угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха.
Также одной из причин отключения является грубое нарушение правил эксплуатации газоиспользующего оборудования абонентами, как это произошло в доме  на ул. Мукачевская, где абонент незаконно подключил свое газовое оборудование к газораспределительной сети, рискуя жизнями жителей всего дома.
Абоненты, у которых выявляются такие нарушения, зачастую препятствуют доступу сотрудников АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Газпром газораспределение Волгоград» для приостановки газоснабжения.В таких случаях у работников газовой службы отсутствуют полномочия для вскрытия квартир. Однако в соответствии с законодательством эксплуатация газоиспользующего оборудования в подобных ситуациях запрещена, так как угрожает здоровью и жизням жильцов всего дома.
Поскольку технической возможности для отключения отдельных квартир нет, газоснабжение в таких случаях приостанавливается по стояку подъезда с целью оперативного предотвращения ЧП и обеспечения безопасности граждан (п. 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 №410).
После отключения квартир с нарушениями газоснабжение в остальных квартирах сразу же возобновляется. Подача газа в квартирах с обнаруженными неисправностями восстанавливается после их устранения.

 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде "нулевые" квитанции за вывоз мусора получат жители шести районов
28.01.2019 16:17
14278 10
Предприниматели Волгограда добиваются перерасчета мусорного тарифа
22.02.2019 15:04
14201 2
Утратил право собственности: ВМК "Красный Октябрь" лишили здания лодочной станции
06.02.2019 18:46
11111 9
Экономика
25.02.2019 05:26
Экономика 25.02.2019 05:26
1828 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.02.2019 15:25
Экономика 24.02.2019 15:25
2168 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.02.2019 15:04
Экономика 22.02.2019 15:04
14201 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.02.2019 13:57
Экономика 22.02.2019 13:57
600 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.02.2019 15:19
Экономика 21.02.2019 15:19
1892 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.02.2019 13:43
Экономика 21.02.2019 13:43
403 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.02.2019 13:02
Экономика 21.02.2019 13:02
732 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.02.2019 11:09
Экономика 20.02.2019 11:09
1480 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.02.2019 17:00
Экономика 19.02.2019 17:00
7852 17 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.02.2019 14:38
Экономика 19.02.2019 14:38
639 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.02.2019 14:16
Экономика 19.02.2019 14:16
936 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.02.2019 10:33
Экономика 19.02.2019 10:33
3721 20 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.02.2019 15:37
Экономика 18.02.2019 15:37
2344 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.02.2019 11:57
Экономика 18.02.2019 11:57
1473 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.02.2019 10:17
Экономика 18.02.2019 10:17
535 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:19
Дом офицеров в Волгограде суд закрыл на неопределенное времяСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области на московской трассе погиб дальнобойщикСмотреть фотографии
10:08
Под Волгоградом уборочная машина свалилась в балку из-за наледи на дорогеСмотреть фотографии
08:13
Приостановление газоснабжения только на законных основаниях
05:26
Отстаем от соседей: в Волгоградской области стали меньше строить и больше естьСмотреть фотографии
19:29
«И вам не хворать»: в здравоохранении Волгоградской области назрели перемены Смотреть фотографииCмотреть видео
16:20
Главный финансист Волгоградской облдумы оказался в оппозиции партии властиСмотреть фотографии
15:25
В Волгоградской области работу завода приостанавливают из-за нарушенийСмотреть фотографии
14:35
«Джихад-мобиль» и копии АК-74: в Волгограде ждут эшелон с военными трофеями из СирииСмотреть фотографии
14:06
Жители Волгоградской области отдали больше миллиарда рублей за нарушение ПДДСмотреть фотографии
12:14
Волгоградцы требуют от мусорного регоператора цивилизованного подхода к сбору ТКОСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области «полиэтиленовые города» поддерживают плохую репутациюСмотреть фотографии
10:54
Через 6 лет волгоградские чиновники обещают привести в достойный вид 50% региональных дорогСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде женщина чуть не лишилась ноги из-за невнимательного водителяСмотреть фотографии
09:23
5 человек пострадали в аварии на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:04
Ремонтом дороги через Волжскую ГЭС займется исследователь «танцующего моста»Смотреть фотографии
21:06
В Волгограде прогремел салют в честь Дня защитника ОтечестваСмотреть фотографии
15:51
Жителям Волгограда передали привет из космосаСмотреть фотографии
13:56
Беглого волгоградского экс-депутата, обвиняемого в мошенничестве, поймали в ШвецииСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде зоны охраны установили для здания колледжа, которое готовят для судаСмотреть фотографии
08:31
С 23 февраля!: Волгоградская область отмечает День защитника ОтечестваСмотреть фотографииCмотреть видео
01:10
Под Волгоградом два человека погибли в сгоревшем домеСмотреть фотографии
20:03
«Высота 102»ТВ: У судей Волгоградской области все больше и больше работы Смотреть фотографииCмотреть видео
17:05
В Волгограде девушка угнала у приятеля машину, чтобы покататься по районуСмотреть фотографии
17:00
Дома города-юбиляра в Волгоградской области проходят процедуры «омоложения»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:44
В Волгоградской области в танковом биатлоне сразятся более 20 экипажейСмотреть фотографии
15:30
В супермаркете Волгограда задержали похитителя коньяка и абсентаСмотреть фотографии
15:04
Предприниматели Волгограда добиваются перерасчета мусорного тарифа Смотреть фотографии
14:47
Волгоградстат назвал размер средней зарплаты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:43
В Волгоградской области за 2018 год суды рассмотрели 100 тысяч дел по кредитным договорамСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 