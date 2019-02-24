Экономика

В Волгоградской области работу завода приостанавливают из-за нарушений

Экономика 24.02.2019 15:25
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24.02.2019 15:25


Дубовский завод металлоизделий должен приостановить свою деятельность на 60 суток из-за нарушений требований промышленной безопасности. Такое решение, которое в законную силу еще не вступило, как сообщает ИА «Высота 102», принял Дубовский районный суд. 
По материалам дела, ЗАО «Дубовский завод металлоизделий» не получило лицензию на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности. На административном приостановлении деятельности предприятия настаивал представитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Отмечается, что ЗАО эксплуатирует опасный производственный объект III класса опасности, а именно сеть газопотребления предприятия.
Требование представителя Ростехнадзора удовлетворено. ЗАО «Дубовский завод металлоизделий» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ. Однако предприятие может это решение обжаловать.

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