



Дубовский завод металлоизделий должен приостановить свою деятельность на 60 суток из-за нарушений требований промышленной безопасности. Такое решение, которое в законную силу еще не вступило, как сообщает ИА «Высота 102», принял Дубовский районный суд.

По материалам дела, ЗАО «Дубовский завод металлоизделий» не получило лицензию на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности. На административном приостановлении деятельности предприятия настаивал представитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Отмечается, что ЗАО эксплуатирует опасный производственный объект III класса опасности, а именно сеть газопотребления предприятия.

Требование представителя Ростехнадзора удовлетворено. ЗАО «Дубовский завод металлоизделий» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ. Однако предприятие может это решение обжаловать.



