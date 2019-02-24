«Джихад-мобиль» и копии АК-74: в Волгограде ждут эшелон с военными трофеями из Сирии

Общество 24.02.2019 14:35
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24.02.2019 14:35
Поезд, на котором будет размещена уникальная выставка военных трофеев, захваченных у боевиков в Сирии, прибудет в Волгоград 5 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, на железнодорожной станции «Волгоград-1» трофейные экспонаты выставят для обзора в течение двух часов. На них смогут посмотреть все желающие. Выставка ранее была размещена в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил «Патриот». Среди экспонатов – мины и артиллерийские установки террористических организаций заводского и кустарного производства, боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов, а также огнестрельное оружие иностранного производства, захваченное у боевиков, в том числе многочисленные копии АК-74.
На отдельных железнодорожных платформах будут размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты.
В качестве экскурсоводов будут российские военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирии.
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