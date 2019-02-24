



Резкой критике подвергли выступление председателя комитета по бюджету и налогам в облдуме. Как сообщает ИА «Высота 102», озвученные Ильей Кошкаревым идеи по дополнительным субсидиям местным производствам не нашли поддержки среди остальных членов комитета по экономической политике. Дискуссия среди народных избранников из фракции «Единая Россия» завязалась при обсуждении рекомендаций, которые должен сформировать парламент по итогам последнего парламентского часа. С докладом об участии Волгоградской области в национальных проектах, нацеленных на повышение производительности труда и занятости населения, на прошлом думском заседании выступал вице-губернатор Владимир Шкарин. Народные избранники теперь формируют перечень своих предложений по улучшению работы в данной сфере.

Инициативы главного думского финансиста его коллеги встретили в штыки. Не помогло Кошкареву и «беспроигрышное» начало своего монолога. Все успехи, которых добился регион за последние годы в сфере экономики и бюджетной политики, по словам Кошкарева, произошли «безусловно, благодаря личностным качествам нашего губернатора». Однако резервы для повышения налоговых доходов региональной казны, как полагает депутат, еще есть. Одна из рекомендаций, которую предложил по итогам парламентского часа комитет по экономической политике, Кошкареву показалась некорректной. Так, депутаты посоветовали администрации региона расширить объем мер господдержки промышленных предприятий. Кошкареву стало обидно за сельское хозяйство, которое, по его мнению, обделили. «Промышленность выделили, а остальных послали?.. Нужно указать, что в дополнительных преференциях нуждаются организации, нацеленные на создание новых рабочих мест. Это будет корректнее», - считает Кошкарев.

Также законодатель полагает, что следует подумать над новыми видами субсидий или грантов предприятиям, производящим импортозамещающую продукцию. «Наша продукция, в основном, китайская. Мы производим розетки, молотки и немного инструментов», - пояснил нардеп. По его словам, те предприятия, которые нацелены на внедрение новых технологий, создание товаров и услуг в рамках концепции импортозамещения, должны быть замотивированы со стороны бюджета. «Как именно – должна подумать администрация области», - обозначил свое мнение Кошкарев.

Председатель комитета облдумы по экономической политике Руслан Шарифов здравого зерна в рассуждениях сотоварища не увидел. В бюджете Волгоградской области уже предусмотрены, в том числе, гранты в сфере науки и техники, а также финансирование фундаментальных исследований. «Илья Альбертович, наверно, об этом забыл», - деликатно заметил парламентарий. По его мнению, нельзя забывать и про режим экономии, в котором работает исполнительная власть региона ввиду необходимости погашения кредитов. «Прежде, чем давать подобные рекомендации, нужно согласовать их с областным комитетом финансов. Сможем ли мы это осилить? Сможем ли найти эти деньги и с чего будем их снимать?», - считает депутат. Он также напомнил коллегам, что Волгоградская область входит в федеральную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Зампредседателя облдумы Сергей Булгаков заявил, что поправки Кошкарева «недостаточно тщательно проработаны». «Где расчеты? Давайте посчитаем субсидию, чтобы быть не голословными. Что мы собираемся субсидировать, в каких объемах и каких целей хотим добиться?», - с недоумением заметил депутат. С мнением Шарифова и Булгакова согласились и остальные члены комитета, проголосовавшие за отклонение поправок Кошкарева.

Проект постановления о рекомендациях парламентского часа, посвященного развитию промышленности, парламентарии рассмотрят на ближайшем заседании облдумы, 26 февраля.

Фото: volgoduma.ru