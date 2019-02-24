



Более 50 иностранцев задержаны в ходе контрольно-надзорных мероприятий в тепличных хозяйствах на сельхозугодиях вблизи поселка Левчуновка Николаевского района и у поселка Сакарка Городищенского района Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации ГУ МВД России по региону, нелегальные трудовые мигранты в основном оказались гражданами Узбекистана, а также КНР. В настоящее время проводится проверка по установлению лиц, незаконно привлекших иностранных граждан к трудовой деятельности. Тепличные хозяйства в некоторых районах Волгоградской области давно имеют плохую репутацию. В частности, в Городищенском районе не раз вскрывались факты привлечения к выращиванию овощей работников без соответствующих документов, кроме того, так называемые «полиэтиленовые города» давно вызывают тревогу экологов из-за варварского использования водных ресурсов и загрязнения почвы подозрительными химикатами.

