Отстаем от соседей: в Волгоградской области стали меньше строить и больше есть

Экономика 25.02.2019 05:26
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25.02.2019 05:26
В Волгоградской области за январь-декабрь 2018 года по сравнению с соответствующим периодом позапрошлого года индекс промышленного производства незначительно увеличился и составил 101,7% против 100,3%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП Волгоградской области, в соседних регионах этот показатель за анализируемый период выше: в Астраханской (116,2%), Ростовской (109,7%), Воронежской (105,5%), Саратовской (102,0%) областях, в Краснодарском крае (104,2%), Ставропольском крае (103,5%). По России индекс промышленного производства составил 102,9 процента.
В разрезе промышленных производств существенный рост индексов промышленного производства отмечается по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» - на 20,2%. По видам деятельности «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и пара» наблюдается снижение на 0,7% и на 5,6%соответственно.
Объем отгруженных товаров увеличился по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства» на 33,2% и 3,6% соответственно, по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и пара» объем отгруженных товаров снизился на 8,3%.
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» значительно снизился - на 53,2%.
Оборот розничной торговли и общественного питания увеличился на 1,1% и 7,9% соответственно, что обусловлено проведением чемпионата мира по футболу в Волгограде в июне 2018 года.
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