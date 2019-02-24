



Жители частного сектора в Волгограде недовольны той схемой, по которой работает регоператор в сфере обращения с ТКО. Как рассказали ИА «Высота 102» жители улиц частного сектора на Новостройке в Советском районе Волгограда, их не устраивает то обстоятельство, что ООО «Управление отходами-Волгоград» выбрало для их территории так называемый безтарный способ сбора отходов. Другими словами, мусорный регоператор по какой-то причине решил не устанавливать на улицах мусорные баки. Мусор здесь собирает машина, которая приезжает в обозначенное время. Пакеты к часу «икс» выносят на улицы жители. Но это очень неудобно для волгоградцев, признались они. «Во-первых, пакеты с мусором приходится накапливать во дворах, и хорошо, что сейчас зима, а летом мы должны дышать этой вонью? Раньше времени на улицу их вытаскивать нельзя, собаки их выпотрошат. Во-вторых, не всегда удается оказаться дома, когда вывозят мусор. А это значит, что мусорка будет у тебя во дворе до следующего прихода машины!», - аргументировали свою позицию горожане.

Такая же ситуация и в поселке Горная Поляна, и в других районах города. «Считаем такой способ вывоза мусора нецивилизованным, в чем тогда смысл так называемой «мусорной реформы»? Тем более, что платить нам приходится в три раза больше, чем раньше. Такое ощущение, что регоператор работает так, как ему удобнее и выгоднее, а об удобстве жителей они не думают», - констатируют волгоградцы. Для них было бы гораздо удобнее выносить мусор в контейнеры, которые, как считают люди, должны быть установлены на улицах.

Однако, судя по последним закупкам ООО «Управление отходами-Волгоград», мусорному регоператору по-прежнему не хватает оборудования. На прошлой неделе компания объявила о намерении прикупить еще 80 бункеров открытого типа. Между тем, прошло уже почти 2 месяца после того, как ООО «Управление отходами-Волгоград» приступило к работе в новом статусе, а выясняется, что до полного комплекта оборудования еще далеко. Возможно, именно из-за нехватки бункеров в частном секторе практикуется такой дедовский способ сбора мусора.



