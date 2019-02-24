Происшествия 24.02.2019 09:56
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24.02.2019 09:56
Нога 24-летней женщины была повреждена, когда она выходила из машины. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло накануне на улице Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 50-летний водитель, осуществляя движение задним ходом на автомашине «Ниссан Альмера» напротив дома 11к, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на стоящую автомашину «Тойота Королла» из которой выходила пассажир. В результате правая нога женщины была зажата в области голени. Пострадавшая доставлена в медучреждение.
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