В Волгограде прогремел салют в честь Дня защитника Отечества

Общество 23.02.2019 21:06
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23.02.2019 21:06
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества произвели артиллеристы соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Прогремели 30 праздничных залпов с темпом в 30 секунд. Всего было привлечено около 40 военнослужащих и задействовано 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, 2А30М. Орудия были установлены на нижней террасе центральной набережной Волгограда напротив здания первой царицынской водокачки. По традиции посмотреть на салют пришли сотни волгоградцев.
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