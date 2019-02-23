Беглого волгоградского экс-депутата, обвиняемого в мошенничестве, поймали в Швеции





Подозреваемый в организации преступного сообщества и многомиллионном мошенничестве Евгений Глазков, бывший депутат Волгоградской гордумы, задержан в Швеции, сообщает ИА «Высота 102». Об этом, как передают российские СМИ, сообщила газета Expressen.

Глазков находился в международном розыске и долгое время скрывался от следствия. Сообщается, что в ближайшее время шведский суд решит вопрос об экстрадиции Глазкова в Россию. Отмечается, что 46-летний экс-депутат Волгоградской гордумы долгое время жил в Швеции под чужим именем и пользовался румынским паспортом.

В правоохранительных органах Волгоградской области эту информацию подтвердили.

Напомним, что в Волгограде расследуется громкое дело в сфере автомобильного страхования. Многомиллионное мошенничество с мнимыми ДТП, по версии следствия, совершили бывшие депутаты Волгоградской гордумы - Евгений Щур, Алексей Зверев, а также Федор Литвиненко и Евгений Глазков. Последний смог скрыться от следствия, его объявили в международный розыск. Щур, Зверев и Литвиненко больше 20 месяцев просидели с СИЗО Волгограда. В настоящее время они находятся под домашним арестом и знакомятся с материалами уголовного дела.



