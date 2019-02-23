



Зоны охраны объекта культурного наследия установлены для «Здания гидромелиоративного колледжа», расположенного на проспекте Ленина в районе одноименной площади в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, на территорию у здания на проспекте Ленина, 38 наложены ряд ограничений. Так, здесь запрещено строить объекты капитального строительства, за исключением подземных парковок, но при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих негативное влияние на объект культурного наследия. Не допускается установка временных киосков, построек и навесов. Запрещена крупногабаритная реклама высотой более 2 метров, транспаранты-перетяжки и др. К благоустройству территории также применяются определенные требования. Так, при мощении пешеходных дорожек и тротуаров можно использовать только натуральные материалы, а при устройстве открытых парковок число стояночных мест должно быть рассчитано только для обслуживания объекта культурного наследия.

Напомним, здание на проспекте Ленина, 38 рассматривается для размещения в нем Волгоградского областного суда. Год назад сообщалось, что в этом здании располагается Волгоградский технический колледж. Однако главный корпус тогда уже освобожден: учебные аудитории переехали в соседний корпус вместе со студентами и преподавателями. Ранее в администрации Волгоградской области обсуждалась идея перевода студентов этого колледжа в другие учебные заведения города. Основанием для этого послужили материалы проверки КСП Волгоградской области, где усомнились в эффективности выполнения госзадания и расходования бюджетных средств в колледже.

Отметим, что объект культурного наследия регионального значения «Здание гидромелиоративного колледжа» 1958 года постройки. Решение о строительстве лесного техникума было принято Постановлением Совета Министров СССР от 17 июня 1949 г. Авторы проекта лесного техникума – архитекторы Симбирцев В.Н., Борисенко Г.Ф. В 1964 году техникум был переименован в Волгоградский гидромелиоративный техникум, а в 1992 году переименован в Волгоградский технический колледж. С 1954 по 1986 годы в здании наряду с образовательным учреждением, располагался областной краеведческий музей.

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