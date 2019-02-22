В Волгоградской области в танковом биатлоне сразятся более 20 экипажей





Участниками второго (армейского) этапа соревнований по танковому биатлону среди экипажей танков Т-72Б3 8-й общевойсковой армии на полигоне "Прубдой" в Волгоградской области станут более 20 экипажей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, это победители состязаний в мотострелковых соединениях, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях. На старт выйдут в том числе экипажи двух танковых полков, сформированных в 2018 году.

Впервые состязания уровня объединения будут представлены широкой публике. Для размещения более 1 тыс. болельщиков на "Прудбое" оборудуют смотровую площадку и трибуны.

В качестве гостей и зрителей приглашены юнармейцы, кадеты общеобразовательных учебных заведений, а также родители, члены семей военнослужащих – участников соревнований и группы поддержки из подразделений и воинских частей в то числе прибывших из других регионов ЮВО. Соревнования стартуют на следующей неделе.



