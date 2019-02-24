Ремонтом дороги через Волжскую ГЭС займется исследователь «танцующего моста»

Общество 24.02.2019 08:04
8666 0
24.02.2019 08:04
Ремонтом автодорожного комплекса Волжской ГЭС займется компания «РИСНА» из Ставрополя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, она стала единственным участником аукциона и, соответственно, с ней будет заключен контракт. Компания «РИСНА» хорошо известна в различных регионах страны, в том числе и в Волгоградской области. Она специализируется именно на мостовых сооружениях – ремонтирует их и строит. В Волжском, например, эта фирма в 2008 году ремонтировала мост через Ахтубу, в Волгограде в 2002 году – мост через реку Царица. В 2010 году специалисты компании проводили осмотр моста через Волгу после того, как он «затанцевал», используя уникальное оборудование.
Напомним, начальная цена контракта на ремонт дороги на плотине Волжской ГЭС составляет почти 125 миллионов рублей. До 30 сентября текущего года планируется провести ремонт пролетов № 40-43, 59-78. Данные пролетные сооружения имеют наиболее серьезные повреждения, в том числе снижающие грузоподъемность. Деньги выделяются из бюджета города Волжский. Как ранее сообщало информагентство, мост через Волжскую ГЭС представляет реальную опасность для жизни автомобилистов из-за торчащих из-под разбитого асфальта штырей и арматуры.
Реклама
Популярное по теме
16.02.2019 09:39
30253 9
26.01.2019 13:37
27081 0
31.01.2019 13:57
21261 24
«Джихад-мобиль» и копии АК-74: в Волгограде ждут эшелон с военными трофеями из Сирии24.02.2019 14:35
Жители Волгоградской области отдали больше миллиарда рублей за нарушение ПДД24.02.2019 14:06
Волгоградцы требуют от мусорного регоператора цивилизованного подхода к сбору ТКО24.02.2019 12:14
В Волгоградской области «полиэтиленовые города» поддерживают плохую репутацию24.02.2019 11:49
Через 6 лет волгоградские чиновники обещают привести в достойный вид 50% региональных дорог24.02.2019 10:54
В Волгограде прогремел салют в честь Дня защитника Отечества23.02.2019 21:06
Жителям Волгограда передали привет из космоса23.02.2019 15:51
В Волгограде зоны охраны установили для здания колледжа, которое готовят для суда23.02.2019 12:20
С 23 февраля!: Волгоградская область отмечает День защитника Отечества23.02.2019 08:31
Дома города-юбиляра в Волгоградской области проходят процедуры «омоложения»22.02.2019 17:00
В Волгоградской области в танковом биатлоне сразятся более 20 экипажей22.02.2019 15:44
В Волгоградской области за 2018 год суды рассмотрели 100 тысяч дел по кредитным договорам22.02.2019 14:43
В волгоградском управлении Росимущества – смена руководства22.02.2019 14:15
В Волгоградской области нашли вонючую и опасную "незамерзайку"22.02.2019 11:29
В Волгограде на Аллее Героев почтили память защитников Отечества22.02.2019 10:29
Реклама