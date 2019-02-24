Ремонтом дороги через Волжскую ГЭС займется исследователь «танцующего моста»





Ремонтом автодорожного комплекса Волжской ГЭС займется компания «РИСНА» из Ставрополя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, она стала единственным участником аукциона и, соответственно, с ней будет заключен контракт. Компания «РИСНА» хорошо известна в различных регионах страны, в том числе и в Волгоградской области. Она специализируется именно на мостовых сооружениях – ремонтирует их и строит. В Волжском, например, эта фирма в 2008 году ремонтировала мост через Ахтубу, в Волгограде в 2002 году – мост через реку Царица. В 2010 году специалисты компании проводили осмотр моста через Волгу после того, как он «затанцевал», используя уникальное оборудование.

Напомним, начальная цена контракта на ремонт дороги на плотине Волжской ГЭС составляет почти 125 миллионов рублей. До 30 сентября текущего года планируется провести ремонт пролетов № 40-43, 59-78. Данные пролетные сооружения имеют наиболее серьезные повреждения, в том числе снижающие грузоподъемность. Деньги выделяются из бюджета города Волжский. Как ранее сообщало информагентство, мост через Волжскую ГЭС представляет реальную опасность для жизни автомобилистов из-за торчащих из-под разбитого асфальта штырей и арматуры.







