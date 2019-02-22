Аналитика

«Высота 102»ТВ: У судей Волгоградской области все больше и больше работы

Аналитика 22.02.2019 20:03
6708 5
22.02.2019 20:03



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: мероприятия в преддверии Дня защитника Отечества, у судей Волгоградской области все больше работы, региональное здравоохранение нацелилось на рывок вверх и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Высота 102»ТВ: Попавшие в снегопад водители испытали стресс на трассах Волгоградской области
24.01.2019 20:06
53661 6
"Не хотят нас брать": Мусорный регоператор Волгоградской области обходит стороной глубинку - райцентры и села
27.01.2019 17:58
53909 39
«Высота 102»ТВ: В Волгограде большое счастье горожан хотят сложить из мелочей
13.02.2019 20:02
43542 1
Аналитика
22.02.2019 14:47
Аналитика 22.02.2019 14:47
5811 28 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.02.2019 20:08
Аналитика 21.02.2019 20:08
38273 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.02.2019 20:12
Аналитика 20.02.2019 20:12
34817 15 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.02.2019 08:34
Аналитика 20.02.2019 08:34
5506 37 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.02.2019 20:02
Аналитика 19.02.2019 20:02
49110 11 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.02.2019 13:35
Аналитика 19.02.2019 13:35
5176 20 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.02.2019 12:33
Аналитика 19.02.2019 12:33
2934 23 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.02.2019 20:05
Аналитика 18.02.2019 20:05
45389 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.02.2019 16:59
Аналитика 17.02.2019 16:59
44595 17 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.02.2019 11:12
Аналитика 17.02.2019 11:12
10632 13 Обсудить

0
Далее
Аналитика
15.02.2019 20:13
Аналитика 15.02.2019 20:13
27090 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.02.2019 20:00
Аналитика 14.02.2019 20:00
42092 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.02.2019 20:02
Аналитика 13.02.2019 20:02
43542 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.02.2019 11:44
Аналитика 13.02.2019 11:44
1470 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.02.2019 20:05
Аналитика 12.02.2019 20:05
42345 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:03
«Высота 102»ТВ: У судей Волгоградской области все больше и больше работы Смотреть фотографииCмотреть видео
17:05
В Волгограде девушка угнала у приятеля машину, чтобы покататься по районуСмотреть фотографии
17:00
Дома города-юбиляра в Волгоградской области проходят процедуры «омоложения»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:44
В Волгоградской области в танковом биатлоне сразятся более 20 экипажейСмотреть фотографии
15:30
В супермаркете Волгограда задержали похитителя коньяка и абсентаСмотреть фотографии
15:04
Предприниматели Волгограда добиваются перерасчета мусорного тарифа Смотреть фотографии
14:47
Волгоградстат назвал размер средней зарплаты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:43
В Волгоградской области за 2018 год суды рассмотрели 100 тысяч дел по кредитным договорамСмотреть фотографии
14:15
В волгоградском управлении Росимущества – смена руководства Смотреть фотографии
13:57
Сбербанк и Росмолодежь создадут условия для самореализации молодых россиянСмотреть фотографии
13:45
Чего еще не хотят мужчины на 23 февраляСмотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области пресекли продажу краснокнижных змейСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде пенсионерка заплатила "страховой взнос" мошенницеСмотреть фотографии
12:03
«Вот это губернатор!»: волгоградские ветераны оценили стрельбу из пулемета «Максим» Смотреть фотографииCмотреть видео
11:29
В Волгоградской области нашли вонючую и опасную "незамерзайку"Смотреть фотографии
10:29
В Волгограде на Аллее Героев почтили память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
10:12
Сельхозкооператив в Волгограде уличили в неправильном обращении с пестицидамиСмотреть фотографии
10:01
Михаил Зимин: Нет для мужчины более почетного дела, чем защита Родины и семьиСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области водитель не вписался в ограждение моста и пострадалСмотреть фотографии
09:13
В Волгоградской области судят торговца "паленым" алкоголемСмотреть фотографии
08:59
В Волгограде детского врача-травматолога приговорили к 10 годам тюрьмы за наркотикиСмотреть фотографии
08:12
Законопроекту о «детях войны» дали еще один шанс в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде коррупционный скандал на федеральном предприятии завершился первой посадкойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Мусорный регоператор в Волгоградской области продолжает скупать бункерыСмотреть фотографии
17:35
Судебный спор между «Памятью» и Волгоградским УФАС вышел на научный уровень Смотреть фотографии
16:35
Волгоградские болельщики пройдут рентген-«обследование» за 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:16
«Ростелеком» в Волгограде организовал турнир по тхэквондо для юных спортсменовСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде вынесли приговор за взяточничество замдиректору предприятия ФСИН Смотреть фотографии
15:32
Новый глава Волгоградской митрополии войдет в общественную палату регионаСмотреть фотографии
15:19
Компания «Синара-Девелопмент» открывает продажи квартир нового дома района «Новый Свет» в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 