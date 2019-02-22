Волгоградстат назвал размер средней зарплаты в Волгоградской области





Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций Волгоградской области за 2018 год, по данным Волгоградстата, составила 30350 рублей. По сравнению с 2017-м ее размер, на основании исследования статведомства, увеличился на 8,8%.

Сообщается и об увеличении реальной зарплаты. Так, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в Волгоградской области увеличилась по отношению к 2017 году на 5,7%.



