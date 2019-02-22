В Волгоградской области пресекли продажу краснокнижных змей

Экология 22.02.2019 13:04
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22.02.2019 13:04
Три сайта, на которых содержалась информация о продаже занесенного в Красную книгу Волгоградской области полоза желтобрюхого, заблокированы после вмешательства природоохранной прокуратуры. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Навасардян, ресурсы указывали цены и контактные телефоны. Вход на сайты был свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля, поэтому ознакомиться с содержанием данных страниц мог любой желающий. Выявленные нарушения послужили основанием для направления заявлений в суд о признании запрещенной данной информации и о запрете к распространению. Решениями Центрального районного суда Волгограда заявленные требования удовлетворены в полном объеме. В настоящее время один сайт заблокирован, исполнение решений суда по двум другим ресурсам находится на контроле прокуратуры.
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