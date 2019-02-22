Экология

В Волгоградской области пресекли продажу краснокнижных змей

Экология 22.02.2019 13:04
548 7
22.02.2019 13:04


Три сайта, на которых содержалась информация о продаже занесенного в Красную книгу Волгоградской области полоза желтобрюхого, заблокированы после вмешательства природоохранной прокуратуры. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Навасардян, ресурсы указывали цены и контактные телефоны. Вход на сайты был свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля, поэтому ознакомиться с содержанием данных страниц мог любой желающий. Выявленные нарушения послужили основанием для направления заявлений в суд о признании запрещенной данной информации и о запрете к распространению. Решениями Центрального районного суда Волгограда заявленные требования удовлетворены в полном объеме. В настоящее время один сайт заблокирован, исполнение решений суда по двум другим ресурсам находится на контроле прокуратуры.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Покончить с мусорным кошмаром: регоператор все еще головная боль главы Волгограда
30.01.2019 16:10
21399 17
Суд подтвердил незаконность свалки промышленных отходов под Волгоградом
07.02.2019 15:31
8385 2
"Температурные качели" в Волгоградской области беспокоят экологов
06.02.2019 16:28
8061 8
Экология
22.02.2019 10:12
Экология 22.02.2019 10:12
558 5 Обсудить

0
Далее
Экология
21.02.2019 17:36
Экология 21.02.2019 17:36
3846 31 Обсудить

0
Далее
Экология
21.02.2019 10:23
Экология 21.02.2019 10:23
1065 11 Обсудить

0
Далее
Экология
20.02.2019 14:45
Экология 20.02.2019 14:45
1981 10 Обсудить

0
Далее
Экология
15.02.2019 11:05
Экология 15.02.2019 11:05
7190 3 Обсудить

0
Далее
Экология
15.02.2019 11:04
Экология 15.02.2019 11:04
548 0 Обсудить

0
Далее
Экология
13.02.2019 16:03
Экология 13.02.2019 16:03
3872 1 Обсудить

0
Далее
Экология
11.02.2019 04:17
Экология 11.02.2019 04:17
4565 0 Обсудить

0
Далее
Экология
07.02.2019 15:31
Экология 07.02.2019 15:31
8385 2 Обсудить

0
Далее
Экология
06.02.2019 16:33
Экология 06.02.2019 16:33
9798 18 Обсудить

0
Далее
Экология
06.02.2019 16:28
Экология 06.02.2019 16:28
8061 8 Обсудить

0
Далее
Экология
05.02.2019 11:39
Экология 05.02.2019 11:39
1506 5 Обсудить

0
Далее
Экология
31.01.2019 15:06
Экология 31.01.2019 15:06
4675 6 Обсудить

0
Далее
Экология
30.01.2019 16:10
Экология 30.01.2019 16:10
21399 17 Обсудить

0
Далее
Экология
25.01.2019 16:28
Экология 25.01.2019 16:28
9644 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:05
В Волгограде девушка угнала у приятеля машину, чтобы покататься по районуСмотреть фотографии
17:00
Дома города-юбиляра в Волгоградской области проходят процедуры «омоложения»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:44
В Волгоградской области в танковом биатлоне сразятся более 20 экипажейСмотреть фотографии
15:30
В супермаркете Волгограда задержали похитителя коньяка и абсентаСмотреть фотографии
15:04
Предприниматели Волгограда добиваются перерасчета мусорного тарифаСмотреть фотографии
14:47
Волгоградстат назвал размер средней зарплаты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:43
В Волгоградской области за 2018 год суды рассмотрели 100 тысяч дел по кредитным договорамСмотреть фотографии
14:15
В волгоградском управлении Росимущества – смена руководства Смотреть фотографии
13:57
Сбербанк и Росмолодежь создадут условия для самореализации молодых россиянСмотреть фотографии
13:45
Чего еще не хотят мужчины на 23 февраляСмотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области пресекли продажу краснокнижных змейСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде пенсионерка заплатила "страховой взнос" мошенницеСмотреть фотографии
12:03
«Вот это губернатор!»: волгоградские ветераны оценили стрельбу из пулемета «Максим» Смотреть фотографииCмотреть видео
11:29
В Волгоградской области нашли вонючую и опасную "незамерзайку"Смотреть фотографии
10:29
В Волгограде на Аллее Героев почтили память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
10:12
Сельхозкооператив в Волгограде уличили в неправильном обращении с пестицидамиСмотреть фотографии
10:01
Михаил Зимин: Нет для мужчины более почетного дела, чем защита Родины и семьиСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области водитель не вписался в ограждение моста и пострадалСмотреть фотографии
09:13
В Волгоградской области судят торговца "паленым" алкоголемСмотреть фотографии
08:59
В Волгограде детского врача-травматолога приговорили к 10 годам тюрьмы за наркотикиСмотреть фотографии
08:12
Законопроекту о «детях войны» дали еще один шанс в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде коррупционный скандал на федеральном предприятии завершился первой посадкойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Мусорный регоператор в Волгоградской области продолжает скупать бункерыСмотреть фотографии
17:35
Судебный спор между «Памятью» и Волгоградским УФАС вышел на научный уровень Смотреть фотографии
16:35
Волгоградские болельщики пройдут рентген-«обследование» за 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:16
«Ростелеком» в Волгограде организовал турнир по тхэквондо для юных спортсменовСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде вынесли приговор за взяточничество замдиректору предприятия ФСИН Смотреть фотографии
15:32
Новый глава Волгоградской митрополии войдет в общественную палату регионаСмотреть фотографии
15:19
Компания «Синара-Девелопмент» открывает продажи квартир нового дома района «Новый Свет» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
"Готовь праймериз зимой»: волгоградские единороссы объявили предвыборы в облдумуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 