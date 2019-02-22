В Волгограде пенсионерка заплатила "страховой взнос" мошеннице

Происшествия 22.02.2019 12:28
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22.02.2019 12:28
Пожилая жительница Красноармейского района Волгограда пострадала от действий мошенницы, пообещавшей ей компенсацию за приобретенные в 2018 году лекарства в сумме 420 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г.Волгограду, неизвестная женщина позвонила пенсионерке на телефон, сообщив, что для получения денег необходимо заплатить страховой взнос в сумме 17 000 рублей. Эти средства были переведены на указанный в разговоре счет, но обещанной компенсации 60-летняя жительница Красноармейского района так и не получила. С заявлением о мошенничестве она обратилась в полицию.
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