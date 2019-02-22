От Сталинграда - до Великой Победы 22.02.2019 12:03
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22.02.2019 12:03
Сегодня перед церемонией возложения цветов и венков к Вечному огню на Аллее Героев губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны, которые, несмотря на почтенный возраст, пришли почтить память погибших защитников Отечества. Съемочная группа ИА «Высота 102» стала свидетелем разговора о пулемете «Максим» выпуска 1943 года. Старое доброе оружие было опробовано главой региона вчера - во время сборов на полигоне «Прудбой». Для ветеранов, которые смотрят местные новости по телевизору, это не осталось незамеченным. Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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