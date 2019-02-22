От Сталинграда - до Великой Победы

«Вот это губернатор!»: волгоградские ветераны оценили стрельбу из пулемета «Максим»

От Сталинграда - до Великой Победы 22.02.2019 12:03
6868 12
22.02.2019 12:03


Сегодня перед церемонией возложения цветов и венков к Вечному огню на Аллее Героев губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны, которые, несмотря на почтенный возраст, пришли почтить память погибших защитников Отечества. Съемочная группа ИА «Высота 102» стала свидетелем разговора о пулемете «Максим» выпуска 1943 года. Старое доброе оружие было опробовано главой региона вчера - во время сборов на полигоне «Прудбой». Для ветеранов, которые  смотрят местные новости по телевизору, это не осталось незамеченным. Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102».


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде усиленно охраняют подлинный орден «Победа» маршала Жукова
31.01.2019 15:52
12317 0
«Вот это губернатор!»: волгоградские ветераны оценили стрельбу из пулемета «Максим»
22.02.2019 12:03
6869 12
В Волгограде – Сталинграде отмечают 76-ю годовщину победы в великой битве
02.02.2019 05:13
5843 0
От Сталинграда - до Великой Победы
05.02.2019 17:11
От Сталинграда - до Великой Победы 05.02.2019 17:11
9544 5 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2019 12:50
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2019 12:50
2795 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2019 10:35
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2019 10:35
4489 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2019 10:24
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2019 10:24
3502 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2019 05:13
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2019 05:13
5843 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
01.02.2019 14:06
От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2019 14:06
5619 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
31.01.2019 15:52
От Сталинграда - до Великой Победы 31.01.2019 15:52
12317 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
27.01.2019 07:35
От Сталинграда - до Великой Победы 27.01.2019 07:35
6795 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.12.2018 10:46
От Сталинграда - до Великой Победы 08.12.2018 10:46
23922 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
03.12.2018 14:47
От Сталинграда - до Великой Победы 03.12.2018 14:47
9495 24 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
03.12.2018 10:40
От Сталинграда - до Великой Победы 03.12.2018 10:40
2473 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
01.12.2018 10:22
От Сталинграда - до Великой Победы 01.12.2018 10:22
6341 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
29.11.2018 11:24
От Сталинграда - до Великой Победы 29.11.2018 11:24
4857 1 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
19.11.2018 17:30
От Сталинграда - до Великой Победы 19.11.2018 17:30
6809 2 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
19.11.2018 09:10
От Сталинграда - до Великой Победы 19.11.2018 09:10
2437 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:05
В Волгограде девушка угнала у приятеля машину, чтобы покататься по районуСмотреть фотографии
17:00
Дома города-юбиляра в Волгоградской области проходят процедуры «омоложения»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:44
В Волгоградской области в танковом биатлоне сразятся более 20 экипажейСмотреть фотографии
15:30
В супермаркете Волгограда задержали похитителя коньяка и абсентаСмотреть фотографии
15:04
Предприниматели Волгограда добиваются перерасчета мусорного тарифаСмотреть фотографии
14:47
Волгоградстат назвал размер средней зарплаты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:43
В Волгоградской области за 2018 год суды рассмотрели 100 тысяч дел по кредитным договорамСмотреть фотографии
14:15
В волгоградском управлении Росимущества – смена руководства Смотреть фотографии
13:57
Сбербанк и Росмолодежь создадут условия для самореализации молодых россиянСмотреть фотографии
13:45
Чего еще не хотят мужчины на 23 февраляСмотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области пресекли продажу краснокнижных змейСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде пенсионерка заплатила "страховой взнос" мошенницеСмотреть фотографии
12:03
«Вот это губернатор!»: волгоградские ветераны оценили стрельбу из пулемета «Максим» Смотреть фотографииCмотреть видео
11:29
В Волгоградской области нашли вонючую и опасную "незамерзайку"Смотреть фотографии
10:29
В Волгограде на Аллее Героев почтили память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
10:12
Сельхозкооператив в Волгограде уличили в неправильном обращении с пестицидамиСмотреть фотографии
10:01
Михаил Зимин: Нет для мужчины более почетного дела, чем защита Родины и семьиСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области водитель не вписался в ограждение моста и пострадалСмотреть фотографии
09:13
В Волгоградской области судят торговца "паленым" алкоголемСмотреть фотографии
08:59
В Волгограде детского врача-травматолога приговорили к 10 годам тюрьмы за наркотикиСмотреть фотографии
08:12
Законопроекту о «детях войны» дали еще один шанс в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде коррупционный скандал на федеральном предприятии завершился первой посадкойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Мусорный регоператор в Волгоградской области продолжает скупать бункерыСмотреть фотографии
17:35
Судебный спор между «Памятью» и Волгоградским УФАС вышел на научный уровень Смотреть фотографии
16:35
Волгоградские болельщики пройдут рентген-«обследование» за 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:16
«Ростелеком» в Волгограде организовал турнир по тхэквондо для юных спортсменовСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде вынесли приговор за взяточничество замдиректору предприятия ФСИН Смотреть фотографии
15:32
Новый глава Волгоградской митрополии войдет в общественную палату регионаСмотреть фотографии
15:19
Компания «Синара-Девелопмент» открывает продажи квартир нового дома района «Новый Свет» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
"Готовь праймериз зимой»: волгоградские единороссы объявили предвыборы в облдумуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 