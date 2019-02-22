В Волгоградской области нашли вонючую и опасную "незамерзайку"





Сотрудники Роспотребнадзора выявили в продаже в Волгоградской области стеклоомывающую жидкость для автомобилей, в которой содержание метанола было превышено в 200-500 раз и более. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, метанол является наиболее опасным токсическим веществом, по органолептическим свойствам практически неотличим от этилового спирта и попадание в организм человека указанных стеклоомывающих жидкостей через дыхательные пути, а также при использовании их в быту, может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести к летальному исходу.

Сотрудниками ведомства была выявлена следующая продукция, не соответствующая по содержанию метилового спирта, а именно: cтеклоомывающая жидкость "ICE DRIVE" - 300 объем 5л. Изготовитель: ООО "ИВЕНТА" (фактический адрес предприятия-изготовителя - г. Рязань). При допустимом уровне содержания метанола не более 0,05% выявление превышение этого вещества в 300 раз. Стеклоомывающая жидкость "Ямал" - 300 объем 5л. Изготовитель: ООО "ИВИОН" (фактический адрес предприятия-изготовителя - Владимирская область, г. Гусь Хрустальный). Превышение метанола в 344 раза.

Стеклоомывающая жидкость "NORD ACTIVE" - 300 объем 5л. Изготовитель: ООО "ПараллельЛимитэд" (Фактический адрес предприятия-изготовителя - Московская область, г. Подольск). Превышение в 522 раза.

Стеклоомывающая жидкость "RALLY EXTREME"-300 объем 5л, "марка А". Изготовитель: ООО "ЛОГО ДУЭТ" (Фактический адрес предприятия-изготовителя - Нижегородская область, г. Богородск). Превышение в 284 раза.

Стеклоомывающая жидкость - "LIGHT IСE", омыватель серии "Кристалл" -300 объем 5л. Изготовитель: ООО "БИНОМ" (Фактический адрес предприятия-изготовителя - Удмуртская Республика г. Ижевск). Превышение в 504 раза.

Стеклоомывающая жидкость "КлинАп" омыватель серии "Кристалл" -300 объем 5л. Изготовитель: ООО "БИНОМ" (Фактический адрес предприятия-изготовителя - Удмуртская Республика г. Ижевск). Превышение в 408 раза.

Роспотребнадзор просит в случае обнаружения незамерзающих стеклоомывающих жидкостей от производителей, указанных выше, незамедлительно информировать сотрудников управления по телефону "горячей линии" 24-36-30, эл. адрес [email protected]



