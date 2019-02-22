Происшествия

В Волгоградской области водитель не вписался в ограждение моста и пострадал

Происшествия 22.02.2019 09:48
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22.02.2019 09:48


Водитель "Mitsubishi Lancer" пострадал в Ленинском районе, врезавшись в тросовое ограждение моста через ерик Тутов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. ДТП произошло в 23:10 на 3 км автодороги "Ленинск-Покровка-Лещев". Мужчина двигался в строну Ленинска. С травмами он доставлен в больницу.

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