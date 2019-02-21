Спорт

«Ростелеком» в Волгограде организовал турнир по тхэквондо для юных спортсменов

Спорт 21.02.2019 16:16
353 0
21.02.2019 16:16


«Ростелеком» в преддверии всероссийского праздника «Дня защитника Отечества» организовал в Волгограде турнир по тхэквондо для юных спортсменов. Перед началом соревнований Иван Селезнев, многократный чемпион мира и Европы, абсолютный чемпион России, мастер спорта международного класса по тхэквондо провел с участниками мастер-класс. Чемпион поделился с ребятами секретами профессионального мастерства. Возможность пообщаться с именитым гостем получили больше сотни волгоградских мальчишек и девчонок из разных районов города.
После мастер-класса на татами стартовали командные соревнования, в которых ребята сражались за кубок «Ростелекома». В завершении мероприятия все участники были награждены медалями, подарками, а также сфотографировались с чемпионом на память.
Иван Селезнев, многократный чемпион мира и Европы, абсолютный чемпион России, мастер спорта международного класса по тхэквондо: «Наша цель – привить детям здоровый образ жизни, помочь им добиться успехов. Такие регулярные мастер-классы и соревнования сильно помогают любому спортсмену. Спасибо огромное компании «Ростелеком» за такую возможность, за то внимание, которое они уделяют спорту, и за подарки, которые для ребят подготовили».
Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы регулярно организуем и проводим мероприятия в поддержку массового детского и взрослого спорта. Такие соревнования и встречи приносят массу положительных эмоций. Видеть радость детей вдвойне приятно. Надеемся, что этот мастер-класс и кубок «Ростелекома» станут хорошим стимулом для юных тхэквондистов в достижении новых побед. Наша компания активно поддерживает проекты по продвижению спорта, способствуя пропаганде здорового образа жизни наших детей».
Образовательные, спортивные, развивающие проекты – важная составляющая работы компании в сфере социальной ответственности. «Ростелеком» традиционно поддерживает и проводит во всех регионах страны мероприятия, направленные на пропаганду спорта и здорового образа жизни, развитие личности, сохранение и преумножение культурного наследия.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Волгоградских футболистов из «Ротора-2» посадят на банановую диету
25.01.2019 12:59
15818 9
Волгоградский "Ротор" на Кипре одержал победу в первом матче Кубка ФНЛ-2019
08.02.2019 17:17
4183 3
Кандидат в президенты РФС Александр Дюков посетил Волгоград
12.02.2019 19:30
7926 0
Спорт
20.02.2019 11:21
Спорт 20.02.2019 11:21
3224 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.02.2019 19:30
Спорт 12.02.2019 19:30
7926 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.02.2019 17:42
Спорт 12.02.2019 17:42
5245 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
11.02.2019 15:30
Спорт 11.02.2019 15:30
3638 12 Обсудить

0
Далее
Спорт
11.02.2019 13:56
Спорт 11.02.2019 13:56
2748 7 Обсудить

0
Далее
Спорт
08.02.2019 17:17
Спорт 08.02.2019 17:17
4183 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
06.02.2019 15:02
Спорт 06.02.2019 15:02
7127 8 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.02.2019 15:06
Спорт 02.02.2019 15:06
6807 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
25.01.2019 12:59
Спорт 25.01.2019 12:59
15818 9 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.01.2019 11:51
Спорт 22.01.2019 11:51
7607 11 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.01.2019 08:37
Спорт 18.01.2019 08:37
13212 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
17.01.2019 16:15
Спорт 17.01.2019 16:15
3105 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.01.2019 16:54
Спорт 12.01.2019 16:54
9991 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.12.2018 13:30
Спорт 22.12.2018 13:30
22511 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
19.12.2018 16:23
Спорт 19.12.2018 16:23
3723 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:35
Судебный спор между «Памятью» и Волгоградским УФАС вышел на научный уровеньСмотреть фотографии
17:10
Мусорный регоператор в Волгоградской области продолжает скупать бункерыСмотреть фотографии
16:35
Волгоградские болельщики пройдут рентген-«обследование» за 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:16
«Ростелеком» в Волгограде организовал турнир по тхэквондо для юных спортсменовСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде открылась выставка к 60 - летнему юбилею Волгоградского алюминиевого заводаСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде вынесли приговор за взяточничество замдиректору предприятия ФСИН Смотреть фотографии
15:32
Новый глава Волгоградской митрополии войдет в общественную палату регионаСмотреть фотографии
15:19
Компания «Синара-Девелопмент» открывает продажи квартир нового дома района «Новый Свет» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
"Готовь праймериз зимой»: волгоградские единороссы объявили предвыборы в облдумуСмотреть фотографии
14:48
В Волгоградской области пьяный угонщик врезался в грузовик с молоком (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:47
В Волгоградской области с "теневых банкиров" взыскали 6 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:02
Гидроксид магния на «КАУСТИКе» начнут тестировать в новой лабораторииСмотреть фотографии
12:55
В Волгоградской области предприниматель задолжал зарплату 17 сотрудникамСмотреть фотографии
12:31
Губернатор и силовики Волгоградской области не нарушили традиции встречи 23 февраля Смотреть фотографии
11:34
В Волгограде врач и медсестра поставили на поток продажу медицинских справок водителямСмотреть фотографии
11:03
В дорожный фонд Волгограда перечислят почти 1 миллиард рублейСмотреть фотографии
10:43
Волгоградские коммунисты хотят найти хозяина для памятника ЛенинаСмотреть фотографии
10:23
С радиацией в Волгоградской области стабильноСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде нашли фальсифицированную красную икруСмотреть фотографии
09:55
Сильный ветер обрушится на Волгоградскую область Смотреть фотографии
08:26
0:1: жители Волгоградской области сравнили свои дороги с ростовскимиСмотреть фотографии
21:43
Депутат Госдумы Плотников «подружился» с оскорбившим Волгоградскую область политологом Смотреть фотографии
20:16
Дорожники в Волгоградской области готовятся к снегопаду и метелиСмотреть фотографии
20:12
«Высота 102»ТВ: В Волгограде власть и рядовые граждане осмысливают послание Путина Смотреть фотографииCмотреть видео
20:10
«Беремся за поликлиники»: в Волгоградской области хотят повысить удовлетворенность первым звеном медпомощиСмотреть фотографии
17:47
Пожизненное заключение для убийцы-расчленителя просит прокуратура в Волгоградском облсуде Смотреть фотографии
17:17
Президент России – об очередях в поликлиниках, дефиците врачей и триллионе рублей онкоцентрамСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградской области пожар в общежитии унес жизнь маленькой девочкиСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде в деле о репосте в соцсети поменяли судьюСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде «Единая Россия» готова объявить праймериз по отбору кандидатов в облдумуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 