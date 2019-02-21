«Ростелеком» в Волгограде организовал турнир по тхэквондо для юных спортсменов

Спорт 21.02.2019 16:16
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21.02.2019 16:16
«Ростелеком» в преддверии всероссийского праздника «Дня защитника Отечества» организовал в Волгограде турнир по тхэквондо для юных спортсменов. Перед началом соревнований Иван Селезнев, многократный чемпион мира и Европы, абсолютный чемпион России, мастер спорта международного класса по тхэквондо провел с участниками мастер-класс. Чемпион поделился с ребятами секретами профессионального мастерства. Возможность пообщаться с именитым гостем получили больше сотни волгоградских мальчишек и девчонок из разных районов города.
После мастер-класса на татами стартовали командные соревнования, в которых ребята сражались за кубок «Ростелекома». В завершении мероприятия все участники были награждены медалями, подарками, а также сфотографировались с чемпионом на память.
Иван Селезнев, многократный чемпион мира и Европы, абсолютный чемпион России, мастер спорта международного класса по тхэквондо: «Наша цель – привить детям здоровый образ жизни, помочь им добиться успехов. Такие регулярные мастер-классы и соревнования сильно помогают любому спортсмену. Спасибо огромное компании «Ростелеком» за такую возможность, за то внимание, которое они уделяют спорту, и за подарки, которые для ребят подготовили».
Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы регулярно организуем и проводим мероприятия в поддержку массового детского и взрослого спорта. Такие соревнования и встречи приносят массу положительных эмоций. Видеть радость детей вдвойне приятно. Надеемся, что этот мастер-класс и кубок «Ростелекома» станут хорошим стимулом для юных тхэквондистов в достижении новых побед. Наша компания активно поддерживает проекты по продвижению спорта, способствуя пропаганде здорового образа жизни наших детей».
Образовательные, спортивные, развивающие проекты – важная составляющая работы компании в сфере социальной ответственности. «Ростелеком» традиционно поддерживает и проводит во всех регионах страны мероприятия, направленные на пропаганду спорта и здорового образа жизни, развитие личности, сохранение и преумножение культурного наследия.
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