В Волгограде открылась выставка к 60 - летнему юбилею Волгоградского алюминиевого завода

Общество 21.02.2019 15:55
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21.02.2019 15:55
Уникальная документальная выставка открылась сегодня в Государственном архиве Волгоградской области. Она посвящена 60 - летнему юбилею Волгоградского алюминиевого завода, который сейчас входит в состав объединенной компании РУСАЛ.
Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, в экспозиции представлены ретроспективные материалы из фондов Совета народного хозяйства, областного Совета профсоюзов, треста «Сталинград алюминстрой», а также самого алюминиевого завода и главных советских газет. Собранные документы освещают основные этапы становления и развития алюминиевого производства в нашей области.
Приказ о начале строительства завода, постановление о вводе в эксплуатацию, отчеты о работе, а еще фотографии и газетные статьи - на снимках и документах зафиксированы важнейшие вехи становления и развития одного из крупнейших градообразующих предприятий Волгограда. Ветераны предприятия вспоминают: сталинградское алюминиевое производство славилось на весь Советский союз.
Александр Акимов посвятил предприятию 45 лет: начинал карьеру работником электролизного цеха, ушёл на пенсию с должности заместителя генерального директора.
«Гордость Волгоградского алюминиевого завода - высокая социальная ответственность и верность традициям коллектива, - уверен Александр Иванович. - На заводе работали династиями. У меня тоже на заводе работали и сын, и жена».
Сегодня ветераны - главные гости выставки, а, возможно, и её будущие соавторы, ведь собранные материалы помогут волгоградцам узнать еще больше о людях, которые поднимали промышленность города-героя, участвовали в ее становлении.
«Я благодарен нашим ветеранам за то, что они создали и закрепили образ волгоградского металлурга, как человека героического труда, - говорит генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ Юрий Моисеев, - и следующие поколения продолжают и развивают эту традицию».
Сегодня у Волгоградского алюминиевого завода планы не менее грандиозные. Предприятие планирует в ближайшее время завершить запуск алюминиевого производства, выйти на проектные показатели производства обожжённых анодов, продолжить модернизацию порошкового бизнеса и наладить переработку алюминия.
Выставка продолжит работу до середины апреля, и каждый желающий сможет познакомиться с фактами из истории одного из самых динамично развивающихся предприятий региона.
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