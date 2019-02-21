"Готовь праймериз зимой»: волгоградские единороссы объявили предвыборы в облдуму

Политика 21.02.2019 15:15
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21.02.2019 15:15
В Волгоградской области дан старт процедуре подготовки к предварительному голосованию по выборам в облдуму. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», соответствующее решение принято сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Прием заявлений на участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от «ЕР» кандидатами в депутаты регпарламента начнется уже с 24 февраля. Предварительное голосование состоится 26 мая. По словам секретаря регионального отделения «ЕР» Сергея Горнякова, как и раньше, предварительное голосование будет проходить по 19 избирательным округам, всего будет названо 38 человек (по количеству депутатов облдумы - прим. ред. ИА "Высота 102"), претендующих на право выдвижения кандидатами как по одномандатным округам, так и по партийным спискам.
Сегодня же на заседании президиума был утвержден и состав оргкомитета по проведению праймериз, в который вошли 15 человек: Сергей Горняков, секретарь реготделения, Татьяна Гензе, председатель общественной палаты Волгоградской области, Владлен Колесников, первый заместитель председателя Волгоградской гордумы, Владимир Бондаренко, заместитель исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований», Андрей Гимбатов, председатель регионального координационного совета сторонников партии «ЕР», зампредседателя Волгоградской гордумы, Евгений Князев, гендиректор МА» «Информационное агентство Волгограда», Мария Кисилева, руководитель исполкома регионального отделения «ЕР», Юрий Носов, заместитель гендиректора ВГТРК-ТРВ, Виктор Подлесных, член центральной контрольно-ревизионной комиссии «ЕР», Василий Селезнев, руководитель регионального отделения МГЕР, Мария Филина, председатель правления общественной организации «Многодетный Волгоград», Александр Струков, председатель городского совета ветеранов, Евгений Калинин, главный редактор газеты «МК в Волгограде», Илья Горбунов, заместитель руководителя регионального исполкома «ЕР» и Наталья Трубина, председатель городского отделения «Союза женщин».
Напомним, открытое голосование на выборах в облдуму волгоградские единороссы проводят второй раз. После подтверждения регистрации для участника праймериз начнется агитационный период, который включает встречи с избирателями и дебаты. Каждый зарегистрированный кандидат должен принять участие не менее чем в двух дебатах. При этом нарушение этой нормы повлечет отмену регистрации.
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