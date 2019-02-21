Экономика

Вклад Сбербанка в развитие проектов государственно-частного партнерства отмечен премией РОСИНФРА

Экономика 21.02.2019 13:43
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21.02.2019 13:43


Сбербанк получил премию РОСИНФРА в номинации «Лучшая финансирующая организация». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, награда была вручена на мероприятии инфраструктурного конгресса «Росинфра» «Национальные инфраструктурные приоритеты — 2024ʺ: быстро определить и эффективно реализовать» на Российском инвестиционном форуме.  
Сбербанк отмечен как организация с наибольшим объемом долгового финансирования в проекты ГЧП (государственно-частного партнерства) в течение года, обладающая наиболее компетентной командой и внесшая наибольший вклад в развитие рынка ГЧП. 
Михаил Чачин, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка: «Финансирование проектов государственно-частного партнерства — это одно из приоритетных направлений нашей работы, имеющее большую социальную значимость. Банк уже реализовал около 30 проектов ГЧП. Эти проекты помогают регионам модернизировать инфраструктуру и повышать качество жизни».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. 
Национальная премия в сфере инфраструктуры РОСИНФРА учреждена Национальным центром государственно-частного партнерства в 2013 году с целью определения ключевых тенденций развития инфраструктуры в Российской Федерации. Премия стимулирует формирование позитивного имиджа и повышение инвестиционной привлекательности регионов, в которых представлены лучшие практики ГЧП-проектов. Официальный сайт премии — http://rosinfra-awards.ru/

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