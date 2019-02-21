В Волгоградской области предприниматель задолжал зарплату 17 сотрудникам





Прокуратура вступилась за трудовые права 17 работников, которым индивидуальный предприниматель, ведущий свою деятельность в Старополтавском районе, не платил зарплату. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, у него образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 270 тысяч рублей. В адрес работодателя было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. После прокурорской проверки задолженность перед работниками полностью ликвидирована.

Кроме этого, по результатам рассмотрения представления прокуратуры в этом же районе юридическим лицом погашена задолженность по заработной плате перед двумя уволенными по собственному желанию работниками на сумму около 130 тысяч рублей.



