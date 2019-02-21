Экология

С радиацией в Волгоградской области стабильно

Экология 21.02.2019 10:23
489 7
21.02.2019 10:23


По результатам последних 120 исследований гамма-фона на открытой местности радиационный естественный (гамма) фон составил 0,08 мкЗв/ч, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Контроль за показателями радиационной безопасности объектов окружающей среды и среды обитания регулярно проводит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». По данным специалистов, зафиксированные с начала года показатели говорят о том,  что радиационная обстановка на территории Волгоградской области остается стабильной, превышений естественного гамма-фона не зафиксировано.

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