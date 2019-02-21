Сильный ветер обрушится на Волгоградскую область

Общество 21.02.2019 09:55
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21.02.2019 09:55
МЧС предупреждает жителей Волгограда и области о сильном ветре, который ожидается уже сегодня днем. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном МЧС со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, до конца суток, а также ночью и днем 22 февраля на территории региона и города Волгограда ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 18 метров в секунду. Возможны нарушения электроснабжения населенных пунктов.
МЧС призывает соблюдать правила безопасности: не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями, а при обнаружении порывов на линии электропередачи не приближаться к ним, а сообщать о неисправностях в оперативные службы.
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