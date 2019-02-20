Дорожники в Волгоградской области готовятся к снегопаду и метели





Снегопад, ветер порывами до 18 метров в секунду и низовая метель, согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидаются в ближайшие сутки на территории Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областей. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, такая погода может сохраниться в течение следующих двух дней.

Для обеспечения бесперебойного проезда по федеральным автодорогам на подведомственные ФКУ Упрдор Москва-Волгоград трассы выведено 77 единиц техники (в Рязанской области - 13, в Тамбовской - 25, в Воронежской - 4 и в Волгоградской - 35).

Количество техники регулируется согласно обстановке на дорогах и в случае необходимости может быть увеличено. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград рекомендует водителям соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники, задействованной на дорожных работах.



