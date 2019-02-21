0:1: жители Волгоградской области сравнили свои дороги с ростовскими









Вот так выглядят дороги в Ростовской области.

Жители Нехаевского района Волгоградской области, который граничит с Ростовской областью, сделали печальное наблюдение. Как рассказали они ИА «Высота 102», дороги в их районе не чистятся и давно уже покрылись ледяной толстой коркой. Можно было бы посетовать: ну район-то отдаленный, техника не дошла, ресурсов не хватает. Но у жителей Нехаевского района есть противоположный пример.













А вот так - в Волгоградской области.





Так, дороги тоже в отдаленном районе Ростовской области, Верхнедонском, выглядят совсем по-другому. Люди говорят: ростовчане трассы все время чистят, посыпают реагентами. Поэтому дороги "блестят" до асфальта. «Вот пример, как по-разному разные власти относятся к своим гражданам и к своей работе», - констатируют жители.











