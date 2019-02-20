Общество

В Волгограде в деле о репосте в соцсети поменяли судью

Общество 20.02.2019 15:34
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20.02.2019 15:34


Заседание по административному делу в отношении координатора «Открытой России» в Волгограде Романа Зайцева сегодня было отложено. Как рассказал ИА «Высота 102» Роман, судья судебного участка №122 удовлетворил его ходатайство о передаче дела на другой участок мировых судей – по месту его прописки. Напомним, прокуратура Центрального района Волгограда просит привлечь Романа Зайцева к административной ответственности за репост записей в поддержку Анастасии Шевченко, члена федерального совета «Открытой России», арестованной в Ростове-на-Дону.
Для Романа Зайцева текущее дело - уже второе по статье 20.33 КоАП РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».
Напомним, 21 января в отношении Анастасии Шевченко возбуждено первое в России уголовное дело об участии в так называемой «нежелательной организации».

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