Культура

В Волгограде мастерскую автора "Непокоренного Сталинграда" освободили от арендных платежей

Культура 20.02.2019 14:02
539 5
20.02.2019 14:02


Сегодня депутаты Волгоградской гордумы полностью освободили от арендной платы творческую мастерскую Народного художника РФ Петра Чаплыгина, расположенную в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе гордумы, помещение на ул. Мира,13 площадью 165 кв.м., принадлежащее муниципалитету, ранее было передано областному отделению Союза художников РФ на правах аренды. В ноябре 2018 года региональное отделение этой общественной организации обратилось с просьбой передать данный объект в безвозмездное пользование на 10 лет для осуществления деятельности народного художника Петра Чаплыгина. Эта просьба удовлетворена: помещение передано в безвозмездное пользование на 5 лет.
В мастерской находится скульптурная студия и художественная галерея, здесь замешивается глина и рубится камень, готовятся формы для отливки, работает печь для обжига, а также проводятся мастер-классы для юных художников. Отметим, что авторству Петра Чаплыгина принадлежит скульптурная композиция "Непокоренный Сталинград" в Триумфальном зале музея-панорама "Сталинградская битва", оформление подземного перехода на пересечении улиц Мира и Комсомольской, декоративный фонтан "Красные птицы" перед ГДЮЦ и многое другое.
"Учитывая заслуги мастера и социальную направленность его деятельности, депутаты приняли решение об освобождении помещения от арендной платы. Вместе с тем, мы ограничили срок не десятью годами, а пятью  – то есть, временем полномочий действующего состава городской думы. Депутаты следующего созыва, в свою очередь, эту льготу вправе будут продлить", - прокомментировал решение председатель комитета гордумы по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Геннадий Кузнецов. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Губернатор Волгоградской области не один пришел на знаменитый спектакль о любви
11.02.2019 21:36
7266 0
Перерожденные в авто швейные машинки представлены на выставке в Волгограде
06.02.2019 14:41
4585 7
Волгоградский профессор стал автором большого труда о казаках войска Донского
24.01.2019 04:09
11965 0
Культура
12.02.2019 08:44
Культура 12.02.2019 08:44
8390 14 Обсудить

0
Далее
Культура
11.02.2019 21:36
Культура 11.02.2019 21:36
7266 0 Обсудить

0
Далее
Культура
06.02.2019 14:41
Культура 06.02.2019 14:41
4585 7 Обсудить

0
Далее
Культура
24.01.2019 04:09
Культура 24.01.2019 04:09
11965 0 Обсудить

0
Далее
Культура
14.01.2019 10:03
Культура 14.01.2019 10:03
6986 0 Обсудить

0
Далее
Культура
21.12.2018 16:45
Культура 21.12.2018 16:45
18203 1 Обсудить

0
Далее
Культура
18.12.2018 16:07
Культура 18.12.2018 16:07
3802 0 Обсудить

0
Далее
Культура
15.12.2018 13:29
Культура 15.12.2018 13:29
2884 0 Обсудить

0
Далее
Культура
14.12.2018 11:49
Культура 14.12.2018 11:49
1938 1 Обсудить

0
Далее
Культура
08.12.2018 10:26
Культура 08.12.2018 10:26
7117 0 Обсудить

0
Далее
Культура
03.12.2018 12:34
Культура 03.12.2018 12:34
5168 0 Обсудить

0
Далее
Культура
02.12.2018 12:32
Культура 02.12.2018 12:32
3496 0 Обсудить

0
Далее
Культура
27.11.2018 22:31
Культура 27.11.2018 22:31
9127 0 Обсудить

0
Далее
Культура
22.11.2018 10:19
Культура 22.11.2018 10:19
11673 24 Обсудить

0
Далее
Культура
20.11.2018 13:53
Культура 20.11.2018 13:53
4013 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:33
«Беремся за поликлиники»: в Волгоградской области хотят повысить удовлетворенность первым звеном медпомощиСмотреть фотографии
17:56
Дорожники в Волгоградской области готовятся к снегопаду и метелиСмотреть фотографии
17:47
Пожизненное заключение для убийцы-расчленителя просит прокуратура в Волгоградском облсуде Смотреть фотографии
17:17
Президент России – об очередях в поликлиниках, дефиците врачей и триллионе рублей онкоцентрам
17:11
В Волгоградской области пожар в общежитии унес жизнь маленькой девочкиСмотреть фотографии
16:09
Владимир Путин: недопустимо превращать мусорную реформу в профанацию Смотреть фотографии
16:01
В Волгограде контрактник выплатит 200 тысяч рублей за «пьяное» ДТПСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде в деле о репосте в соцсети поменяли судьюСмотреть фотографии
15:18
Президент России отметил опыт Волгоградской области в сфере патронажной помощи больным Смотреть фотографии
15:15
В Волгограде «Единая Россия» готова объявить праймериз по отбору кандидатов в облдумуСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде владелец сомнительной партии одежды и обуви попался на взятке полицейскомуСмотреть фотографии
14:45
Волжская ГЭС увеличивает сбросы воды по приказу РосводресурсовСмотреть фотографии
14:22
Под Волгоградом мошенник выманил у супруги знакомого 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:02
В Волгограде мастерскую автора "Непокоренного Сталинграда" освободили от арендных платежейСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской гордуме антикоррупционная комиссия "погрозила пальцем" братьям Глазуновым Смотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области возбуждено дело о пропаже ветеранских выплатСмотреть фотографии
11:58
Суд в Волгограде не согласился на полмесяца «состарить» предпенсионераСмотреть фотографии
11:21
Поле на "Волгоград Арене" вывели из зимней спячкиСмотреть фотографии
11:03
Прокуратура помогла дочери первого проректора вуза в Волгограде сделать выбор с учебой в России и ГерманииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде у кинотеатра «Победа» появился новый собственникСмотреть фотографии
10:40
Волгоградская гордума проголосовала за стабильность в похоронном бизнесеСмотреть фотографии
10:18
Волгоград подарил Москве трамвай за миллион рублейСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом в ДТП на встречке пострадали женщина и ребенокСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде игровые терминалы довели двоих приятелей до судаСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде суд закрыл группу в детском саду на три месяцаСмотреть фотографии
08:34
В Волгоградской области около 150 тысяч пенсионеров вынуждены работатьСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгоградскую область идут большие деньги на обводнение поймы Cмотреть видео
18:09
Первые лица Волгоградской области вживую услышат Послание президента РФ Федеральному собраниюСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде депутаты решили не закрывать разом все рестораны на улицах Советской и ЧуйковаСмотреть фотографии
16:38
Гострудинспекцию в Волгоградской области «повернули лицом» к прокуратуреСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 