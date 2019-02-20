Культура 20.02.2019 14:02
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20.02.2019 14:02
Сегодня депутаты Волгоградской гордумы полностью освободили от арендной платы творческую мастерскую Народного художника РФ Петра Чаплыгина, расположенную в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе гордумы, помещение на ул. Мира,13 площадью 165 кв.м., принадлежащее муниципалитету, ранее было передано областному отделению Союза художников РФ на правах аренды. В ноябре 2018 года региональное отделение этой общественной организации обратилось с просьбой передать данный объект в безвозмездное пользование на 10 лет для осуществления деятельности народного художника Петра Чаплыгина. Эта просьба удовлетворена: помещение передано в безвозмездное пользование на 5 лет.
В мастерской находится скульптурная студия и художественная галерея, здесь замешивается глина и рубится камень, готовятся формы для отливки, работает печь для обжига, а также проводятся мастер-классы для юных художников. Отметим, что авторству Петра Чаплыгина принадлежит скульптурная композиция "Непокоренный Сталинград" в Триумфальном зале музея-панорама "Сталинградская битва", оформление подземного перехода на пересечении улиц Мира и Комсомольской, декоративный фонтан "Красные птицы" перед ГДЮЦ и многое другое.
"Учитывая заслуги мастера и социальную направленность его деятельности, депутаты приняли решение об освобождении помещения от арендной платы. Вместе с тем, мы ограничили срок не десятью годами, а пятью – то есть, временем полномочий действующего состава городской думы. Депутаты следующего созыва, в свою очередь, эту льготу вправе будут продлить", - прокомментировал решение председатель комитета гордумы по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Геннадий Кузнецов.
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