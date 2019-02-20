Прокуратура помогла дочери первого проректора вуза в Волгограде сделать выбор с учебой в России и Германии
Общество 20.02.2019 11:03
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20.02.2019 11:03
Нарушения законодательства об образовании в одном из ВУЗов Советского района Волгограда, связанные с дочерью первого проректора учебного заведения, пресечены прокуратурой. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в период с 2017 по 2018 годы девушка проходила обучение на экономическом факультете. Обучение было очным, на бюджетной основе. Студентка, которая является дочерью первого проректора, целый год получала только "отлично", хотя в даты сдачи зачетов и экзаменов на территории региона отсутствовала.
Как выяснилось в ходе проверки, все дело в том, что одновременно девушка также проживала и обучалась в образовательном учреждении на территории Германии. Названия вузов прокуратура не сообщает.
По результатам прокурорской проверки в адрес ректора ВУЗа внесено представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого 4 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время девушка переведена на заочную форму обучения.
Кроме того, прокуратурой Советского района Волгограда организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль.
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