Волгоградская гордума проголосовала за стабильность в похоронном бизнесе

Общество 20.02.2019 10:40
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20.02.2019 10:40
Сегодня Волгоградская гордума по требованию прокуратуры внесла изменения в решение о правилах организации похорон, сообщает ИА "Высота 102". В конце ноября 2018 года депутаты частично удовлетворили представление надзорного органа. Однако прокуратура и УФАС посчитали вносимые поправки несущественными: самые важные нарушения законодательства, на которые указывали гордуме, народные избранники устранять отказались. При обсуждении сегодня документа представитель прокуратуры отметила, что на данный проект надзорный орган подготовил отрицательное заключение. Депутат Дмитрий Крылов заявил, что поднимал вопрос о необходимости создания в думе рабочей группы и попечительского совета по этой теме. Однако предметного обсуждения проекта решения так и не состоялось.
Напомним, между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» с 2002 года действуют два договора - на обслуживание кладбищ и колумбариев, а также на погребение граждан. Согласно последнему соглашению между сторонами, срок действия документов продлевается до 2027 года.
Прокуратура Волгограда и региональное УФАС считают, что действующая модель организации похорон в городе является не прозрачной, а конкуренция отсутствует как таковая. В арбитражных судах Волгоградской области и Москвы о данному поводу ведутся споры между антимонопольным органом и администрацией Волгограда. Точка в длительных разбирательствах пока не поставлена.
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