Волгоградская гордума проголосовала за стабильность в похоронном бизнесе

Сегодня Волгоградская гордума по требованию прокуратуры внесла изменения в решение о правилах организации похорон, сообщает ИА "Высота 102". В конце ноября 2018 года депутаты частично удовлетворили представление надзорного органа. Однако прокуратура и УФАС посчитали вносимые поправки несущественными: самые важные нарушения законодательства, на которые указывали гордуме, народные избранники устранять отказались. При обсуждении сегодня документа представитель прокуратуры отметила, что на данный проект надзорный орган подготовил отрицательное заключение. Депутат Дмитрий Крылов заявил, что поднимал вопрос о необходимости создания в думе рабочей группы и попечительского совета по этой теме. Однако предметного обсуждения проекта решения так и не состоялось.

Напомним, между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» с 2002 года действуют два договора - на обслуживание кладбищ и колумбариев, а также на погребение граждан. Согласно последнему соглашению между сторонами, срок действия документов продлевается до 2027 года.