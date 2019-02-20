Расследования

В Волгограде игровые терминалы довели двоих приятелей до суда

Расследования 20.02.2019 09:10
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20.02.2019 09:10


До 4 лет лишения свободы грозит двоим 20-летним приятелям, которые организовали на юге Волгограда незаконную игорную деятельность. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, свою вину обвиняемые полностью признали, теперь им грозит суд.
По данным следствия, весной 2018 года обвиняемые решили организовать на территории Красноармейского района незаконную игорную деятельность. Для этого они приобрели три специальных терминала, оснащенных доступом к сети Интернет, и, пренебрегая всякой конспирацией, установили их в местах скопления людей: на остановке общественного транспорта, в помещении кафе и в магазине. Главной целью приятелей было привлечение наибольшего количества игроков, от которых напрямую зависел размер выручки. Криминальный бизнес просуществовал несколько месяцев. В ноябре 2018 года преступная деятельность подследственных была пресечена сотрудниками прокуратуры Красноармейского района при содействии оперативных сотрудников отделения экономический безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД.  

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